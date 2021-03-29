待看的文章清單落落長？通通存到「Dayly」，每天提醒你看一點！（iPhone）

       

你的手機網頁瀏覽器中，是不是也收藏了一大堆想看但當下沒時間看的網頁文章，想說先存起來之後有空再看，，

但是往往時間一久，就忘了它們的存在，越積越多最後也懶得再把它們一個一個點開來看？

「Dayly」就是為了解決這個問題而存在的 App，只要將想看的文章先儲存到「Dayly」中，它就會每天定時提醒你來閱讀，可以設定在一天當中自己可能比較會有空閒的時間，有兩個時段可做設定哦！如果提醒的時間還是無法閱讀，那也沒關係，程式會在隔天的同一時間再次提醒。

而每回可以閱讀的文章數量也有限，例如儲存了 10 筆文章，「Dayly」一開始只會取出其中 2~3 篇，之後會再視你的閱讀狀況進行調整。這樣的做法，可以讓使用者不會因為一次面對過多的選擇，而降低了想閱讀的慾望，也能幫助養成閱讀的習慣哦！

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不過免費下載的版本會有些功能上的使用限制，例如每天限制最多只能看兩篇文章。如需獲得完整功能，開發者有提供月費與年費訂閱兩種付費選項，大家可參考看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Dayly
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Alexey Primechaev
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Dayly」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    使用方法

    初次開啟程式會有一些相關的功能介紹與說明，向左滑動就可以一步步看完。



    其中也會教如何在瀏覽器上，快速將文章儲存至「Dayly」，並可設定早晚兩個適合閱讀的提醒時間。



    最後會出現付費訂閱的畫面，點擊下方的「Later」即可進入程式的主畫面。



    接著打開瀏覽器，點擊下方的「分享」按鈕，點入選項清單最右側的「更多」。



    然後點擊右上角的「編輯」，在下方的清單中找到「Dayly」，點擊其前方的「＋」將其加入喜好項目中調整排序後，按下「完成」。



    之後，遇到想要儲存的文章時，只要點開「分享」，就可以直接儲存到「Dayly」了。



    打開主程式就可以看到已儲存了幾篇文章，預設每天只會開放其中 2~3 篇，之後則會視你的使用情況來做調整。在指定的時間到時，就會跳出提醒哦！



    點擊文章連結即可閱讀內容。點擊前方的「○」可標示已閱讀，這樣明天就會更換成新的文章。（免費版本會有一篇文章被上鎖，如果沒有被勾選，它就會一直在那邊，然後也不能看。昨天試著將其勾選後，今天就變成可以閱讀 3 篇文章了，大家可以試試看。）

    最後更新：03-29, 2021 上午 11:50

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