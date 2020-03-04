[台灣] 3+3 郵遞區號查詢、轉碼軟體 2020 最新版（地址英文翻譯）

2020/3/4 更新：台灣的郵遞區號改成 3+3 六碼囉！前3碼的行政區號碼維持不變後面為「投遞區段碼」從原本的2碼改編為3碼，

可容納更多投地區段加快分揀效率與投遞準確率。

如果你平常的工作內容常常需要寄發大量不同客戶的郵件一定不能忘記在信封或包裹上面寫好正確的「郵遞區號」讓郵務人員與機器正確、快速判別哪些信件是要寄往哪個地區、鄉鎮去。

以往「郵局」的窗口都有一本小冊子讓我們查詢各地區的郵遞區號現在除了有網站可以線上查詢之外如果你工作用的電腦不方便上網的話中華郵政另外還推出了個「3+3 郵遞區號查詢軟體」讓我們輕鬆、快速找到指定地址的郵遞區號。

3+3 郵遞區號查詢、轉碼軟體除了可以依照縣市、鄉鎮區查詢指定地址的郵遞區號之外還提供了DBF檔轉換、文字檔轉換與Excel檔轉換..等功能此外也可建立與維護自訂的地址檔並提供了大宗郵件收受戶查詢、郵政信箱查詢與三碼郵遞區號查詢...等等功能。查詢郵遞區號時各地區、路名的旁邊還會加註地址英文翻譯是個相當方便的小工具。

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▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：中華郵政 3+3 郵遞區號查詢及轉碼軟體
  • 軟體版本：（更新日期 2020/02/26）
  • 軟體語言：繁體中文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：34.0 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10
  • 官方網站：中華郵政全球資訊網
  • 軟體下載：Download 下載
  • 台灣郵遞區號線上查詢按這裡

使用方法：

第1步  下載、安裝好3+3郵遞區號查詢及轉碼軟體後如果要查詢某地址的郵遞區號可以點左上角的「3+3郵遞區段碼查詢」按鈕。另外還有郵政信箱查詢、地宗郵件收受戶查詢...等等功能。

 

第2步  開啟「3+3郵遞區段碼查詢」視窗後請依序按下視窗上方的「縣市」、「區域」…等按鈕按下按鈕後會跳出一個小視窗讓你選擇你要查詢的縣市、鄉鎮區及路名..等名稱依序點選完成後會立即跳出該地址的3+3郵遞區號。

視窗下方還會顯示該地址的英文翻譯直接用滑鼠選取後複製下來就可以用。

 

第3步  另外還提供了 DBF 檔轉換、文字檔轉換與 Excel 檔轉換...等轉檔工具有這方面需求的人可以用用看。

 

第4步  3+3投地區段碼簿

 

最後更新：03-04, 2020 上午 8:28

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訪客留言：

5 Replies to “[台灣] 3+3 郵遞區號查詢、轉碼軟體 2020 最新版（地址英文翻譯）”

  2. 這是很不錯的工具，
    在下很早之前就在用了，
    大概 2009 年夏天就開始用了，
    不過唯一的詬病是 有點大、需要安裝

    以上 AYO 阿佑

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  4. 前言最後一句：是個相當方變的小工具 <– 方便，錯字。
    PS 這東西真的很實用~ 感謝分享！

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