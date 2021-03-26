[限時免費] Rudoku 難度更高的蜂巢式數獨遊戲（iPhone, iPad）

       

喜歡數獨類遊戲的你，確信自己的愛夠濃嗎？來玩看看這款名為「Rudoku」的蜂巢式數獨遊戲吧！如果沒有被它打敗，那你與數獨類遊戲就是真愛！

「Rudoku」是數獨的變化性玩法，，

遊戲盤是由一個個六角磚所組合而成的蜂巢，在蜂巢中，會有幾格是核心磚塊，上面會標示著目標數字，然後玩家需使用其它的數字磚圍繞在核心周圍來組合出目標數字。

每個謎題一定都有正確的解答，只是需要玩家們花費心思將它找出來。每盤遊戲都至少會有 4 個核心磚塊，而且彼此之間都會有共用的數字磚，經常會遇到 3 個已經達成目標，剩下 1 個仍需努力的狀況，此時要怎麼調整這些數字磚的位置就很考驗玩家的解謎能力囉！

遊戲有提供深淺兩種主題，多種的遊戲模式、不同的難度等級，還可以選擇更大的遊戲盤來提高挑戰性，透過不斷的解題，將可以讓你的大腦變得更敏銳哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Rudoku
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Cerebral Gardens
  • 官方網站：https://www.cerebralgardens.com/rudoku/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Rudoku」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    初次開啟遊戲會進行遊戲教學，點擊下方的「→」或是向左滑動都可以切換下一個教學說明。不想看英文教學的朋友，可直接點擊右下角的「X」關閉。



    在遊戲盤中，紅色的就是「核心磚」，圍繞在周圍的灰色「數字磚」，加總的數字會顯示在核心磚的上半部，而下半部就是目標總合。點擊核心磚可將上半部的加總數字轉換為正負差，可以更容易知道要怎麼調整數字的位置。



    例如左下角的核心磚顯示，目前數字總合多了 5，那麼只要把 9 與 4 交換位置，就會剛剛好囉！達成目標的核心磚會顯示為「藍錄色」。



    幾乎每一盤都一定會遇到剩下一個未達成的狀況，就努力再努力的調整數字的位置吧！將所有的核心磚目標數字都達成後，就贏得勝利囉！



    在下方可展開功能選單，可切換深淺主題，點擊第三個按鈕圖示可調整遊戲模式或難易度。



    有三種遊戲模式、三種難易度以及三種的遊戲盤尺寸可選擇。遊戲的難度越高，數字磚上的數字範圍就會越大。

    最後更新：03-26, 2021 上午 11:46

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