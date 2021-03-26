少即是多！超有文藝氣息的極簡風「時鐘牆」（iPhone, iPad）

在工作或閱讀學習時，你有把手機切換成全螢幕桌上鐘的習慣嗎？除了可以時時提醒自己把握時間外，搭配飛航或勿擾模式使用，，

「少即是多」就是「時鐘牆」開發者的設計理念，在極簡主義的概念下設計了這款全螢幕桌上鐘，呈現時間的方式很有趣，每個數字都由六個圓盤所組成，圓盤上的線條會隨著時間自動改變為適當的角度與形狀，六個圓盤線條就能組合成一個數字。

在時間改變時，就可以看到圓盤線條的轉換，跟翻頁時鐘一樣看起來頗有療癒的效果，只是單純盯著發呆感覺都很不錯。「時鐘牆」有深淺兩種主題，使用手勢簡單的縮放就能調整秒數的顯示與否，支援直向與橫向顯示，全都可依個人的使用需求來做切換哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：時鐘牆 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Shudao Wang 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「時鐘牆」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，在下方可看到手勢的操作說明，點擊「–」即可隱藏。





在空白處雙擊可切換深淺主題，兩指斜拉可顯示秒數，兩指回縮可隱藏秒數。





這是切換成橫向模式的樣子，如果真的放空盯著時鐘看，可以試著點擊圓盤哦！