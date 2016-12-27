2016/12/27 更新：軟體版本更新至 v1.74 最新版。

IPNetInfo是一個專門查詢IP位址相關資訊的軟體，包括IP位址目前所登記的使用者、所在國家、所屬網域名稱、配發範圍的起始與結束IP、聯絡人與聯絡人地址、電話..等等相關資訊。

除了自行輸入IP位址或網域名稱來執行查詢之外，也可直接貼上Email標頭中的寄件者資訊，貼上之後IPNetInfo軟體會自動解析發出郵件的機器IP是屬於哪個單位或公司所有，方便我們確認該郵件是否為詐騙、釣魚郵件，或找出亂發垃圾信的來源。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： IPNetInfo

IPNetInfo 軟體版本： 1.74

1.74 軟體語言： 繁體中文（提供多國語言介面下載）

繁體中文（提供多國語言介面下載） 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 62.6 KB

62.6 KB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win 10 官方網站： http://www.nirsoft.net/utils/ipnetinfo.html

http://www.nirsoft.net/utils/ipnetinfo.html 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將IPNetInfo軟體下載回來、解壓縮後，直接執行「ipnetinfo.exe」程式即可開始使用。

開啟IPNetInfo軟體主視窗之後，直接在「選擇IP位址」視窗中輸入你要查詢的IP、網域名稱，或直接將Email原始碼中的標頭內容貼上。貼上後按下「確定」按鈕即可開始解析相關資訊。

第2步 視窗中會列出關於此IP的相關資訊，如果你一次貼上很多個IP位址或一堆資訊，IPNetInfo軟體也會自動找出文字中的IP與網域名稱，自動全部顯示在視窗中。