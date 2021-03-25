一套上「Cartoon Face」濾鏡，寵物們秒變身迪士尼角色！

這款來自 Snapchat 的「Cartoon Face」濾鏡，去年就已經在 IG、Facebook 等社群平台上瘋過一波，也許有些朋友之前就已經跟上了，，

不過我個人是在前幾天才知道，如果你還不知道那是什麼，就快點跟著本篇了解一下吧！

「Cartoon Face」濾鏡其實叫它「迪士尼角色濾鏡」會更加貼切，因為一套用它，鏡頭前無論是人物或寵物通通都會變身成像迪士尼裡的角色一樣，有著超大顆卡通眼睛，而且看起來超級無違和感，彷彿你的眼睛原本就長成這樣！

若運用在狗狗或貓咪身上，效果會更加顯著，因為濾鏡除了會改變眼睛與臉型的部份外，還會適度的打上柔焦，寵物們身上的毛髮看起來就更有夢幻感，而且表情還不止一種，隨著寵物們臉部的角度變化，眼神時而魅惑、時而可愛、時而逗趣，整個就像準備要上演迪士尼卡通，覺得下一秒牠們就要開口說話或唱歌了呢！家裡有寵物的朋友們一定要來試試啊～～～

下面附上兩個從 YT 上找到的影片，大家可以看看實際套用的效果。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Snapchat 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Snap, Inc. 官方網站：https://www.snapchat.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 使用 Snapchat 需先進行註冊，不知道如何註冊的朋友，可以到這篇文章了解。註冊登入後，在拍照模式下，點擊快門鍵右側的「笑臉」開啟濾鏡列表。接著點擊右下角的「探索」或是左上角的「放大鏡」。





第2步 在搜尋欄中輸入「cartoon face」就可以找到該濾鏡。





第3步 選擇濾鏡後，就可以看到效果了！在右側可以手動調整一些細節，像是眼睛大小、睫毛類型、眉毛的樣式與瞳孔的顏色。





第4步 點擊下方的快門即可拍照，長按的話就能錄影囉！之後可選擇要分享或是保存到相簿中。





因為是翻拍電腦螢幕上的照片，影像就沒有直接拍攝實體來得清晰，不過與原圖對比，還是很迪士尼吧！