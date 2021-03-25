Colorscape 把照片變成輪廓圖，自由上色創作出更有趣的畫作！（iPhone, Android）

你喜歡著色嗎？一般的著色本是否已經滿足不了你的著色魂了？那麼這款名為「Colorscape」的 App 絕對是為了你而設計的！

它是一款可以把任何的照片都變成著色圖的 App，無論是風景、寵物、偶像明星還是人物自拍照，只要丟入「Colorscape」就可以通通只保留下特別的輪廓線，，

然後就可以依自己的喜好來調整輪廓線的粗細與多寡，想要只突顯其中的主角，就可以把剩餘的線條都擦去，也可以手動畫線來補足缺少的線條。

修整好輪廓圖後，就可以進入著色模式，除了預設的 12 種顏色外，也有提供多種主題的調色盤可以選擇更多不同的顏色或是可從原始的照片中取色。另外畫筆的部份，有 5 種不同類型，包含普通的筆、螢光筆、彩繪毛筆、油漆刷以及可以大範圍上色的油漆桶，可視想要呈現的視覺效果來選擇。

完成的著色畫可保存在程式當中，在分享時有多種不同的組合可以選擇，例如將輪廓線結合著色、只單純留下輪廓線或是只保留著色的部份，也可將原始的圖片合併在同一張圖上一起分享哦！

除了可著色自己的照片外，在程式中還有準備許多的數字著色圖可以讓使用者換換口味，或是使用一些開發者準備的經典建物照、表情符號、可愛動物插圖等來著色，若連上網路使用的話，還能在社區中找到其他使用者分享的輪廓圖唷！這圖量簡直就是沒有著色完的那一天，喜歡著色的朋友，一定要來試試啊～

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Colorscape 軟體語言：英文 開發人員：Herc Ltd 官方網站：https://colorscape.co/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後，點擊「＋」就可以選擇拍照或是從相簿中選取照片。





選入照片後，程式就會自動將其轉為輪廓圖，在下方有預設 4 種不同的模式，可以點選看看其差異，並選擇自己喜歡的。（免費版本有部份選項上的限制）





在左下角的部份，可以使用「橡皮擦」來擦去不需要的輪廓線，或是使用「筆」來填補缺少的線條。





處理好後就可以在上方切換到「Color」著色模式，在下面就可以選擇想要填入的顏色，除了預設的顏色外，點開右側的調色盤可選用更多不同的顏色，也可以從原始照片中取色。（免費版本有部份選項上的限制）









點擊「筆」可選擇不同類型的畫筆以及調整粗細。





接著就可以開始著色囉！完成著色或是中途想休息的時候，都可以點擊右上角的「Done」，你的著色圖就會被保存下來，之後可以再點入繼續著色，或是重新著色。點擊著色圖左下角的按鈕就可以將其分享出去。





在分享時，有四種組合模式可選擇，選定後可在最下方選擇分享方式，也可以先「Save Image」保存到相簿中再使用。









在程式中還有數字著色、更多的圖案可以用來著色，甚至還可以在社區裡找到其他使用者所分享的著色圖，不過若想要加入社區必須先使用 Email 註冊才可以唷！