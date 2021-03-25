[限時免費] ShapeOminoes 抽象拼圖遊戲，你能用 3 種不同方塊拼出同一個形狀嗎？（iPhone, Android）

       

「ShapeOminoes」是一款蠻特別的拼圖遊戲，基本的玩法就是要將各種形狀的方塊填入限定形狀的區塊當中，不過它又加入了一些不同的變化，，

那就是同一個形狀區塊都必須被填滿 3 次，而且每次需使用不同形狀的單一方塊來進行。

也許從上面的文字敘述可能會有點無法理解，待會往下看影片或範例圖應該就會明白了。遊戲的操作方式很簡單，單擊方塊可以旋轉，雙擊的話則可水平翻轉，連轉都懶得轉的話，開發者也有準備同一個方塊的各種角度清列表，可以直接選用更方便。

遊戲共有超過 120 個關卡、360 個謎題，沒有時間的壓力也沒有步數的限制，不需要追求分數或升等，輕鬆的玩就對了。喜歡玩拼圖、七巧板的大人小孩都很適合來挑戰哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：ShapeOminoes
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Wojciech Wysocki / Crazy Oyster Games
  • 官方網站：https://crazyoystergames.com/games/shapeominoes/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    初次玩遊戲會先進行簡單的操作教學。依指示將下方的方塊移動到上方的形狀區塊中，完全填滿即可過關。點擊「＞」進入下一關。



    當方塊的方向不對時，單擊就能 360 度旋轉方塊。



    雙擊則可水平翻轉方塊。



    教學完畢後，就直接進入第一關。在最上方看到的是關卡列表，每一關都有一特殊的形狀區塊，下面則是方塊列表，每一個形狀區塊都需使用 3 種不同形狀的方塊分別填滿才算完成一個關卡。



    如果實在懶得自己轉出正確的方向，點擊左下角的「■」，再點擊最右側的「□」就可以展開方塊選單，直接從裡面選擇需要的方塊角度就可以了囉！

    最後更新：03-25, 2021 上午 10:37

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