DUST SOUNDS 免費音樂素材庫，個人、商業皆可用！

「DUST SOUNDS」是一款來自日本的免費音樂素材網站，提供包含循環音樂、背景音樂以及一些效果音，在網站上有簡單將素材分類為 Emsemble、solo、Techno 以及效果音，，

在 Emsemble 裡又再以音樂類型分為 POP、Rock、HIPHOP、JAZZ 以及 FUNK。

音樂的數量不算少，但分類並不是很細，所以要找到適合的音樂，可能還是要有點耐心慢慢試聽，或者也可以使用英文或日文的關鍵字來搜尋看看哦！每首音樂素材都有提供 WAV、MP3 以及 OGG 三種格式，全部都可以免費下載使用，而且無須標註來源。

運用於網站、應用程式、遊戲或是影片等處都可以，除了將音樂素材直接販售外，基本上沒有什麼使用限制，更詳細的說明可到網站的使用條件頁面中查看。下載音檔時雖然不用註冊帳號什麼的，但步驟老實說還真繁複，一樣需要多點耐心哦！

網站名稱：DUST SOUNDS 網站網址：http://dust-sounds.com/

網頁畫面：

進入網站後，就可以看到所提供的四大分類，往下可看到最近更新的音樂素材列表，再往下則有站長推薦的音樂可以參考。









點入「Emsemble」還可以再看到不同的音樂類型，點擊「▶」可試聽音樂，點擊「DOWNLOAD」可開啟下載頁。





在音樂下載頁下方，就可以看到三種的音樂格式，點擊需要的格式後會跳出一個小視窗。





在小視窗中點擊下方的「藍色按鈕」，就可以在網頁中看到一個小型的播放器。





點擊播放器右側的「選單鈕」，就可以點擊「下載」將音檔下載回來囉！