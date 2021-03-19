「圍棋氣球」超豐富的圍棋互動式教學 App，還可線上與玩家對弈！（iPhone, Android）

關於「圍棋」……其實我只會下五子棋，圍棋說實在還真沒學過，只大概知道是要用自己的棋子圍住對方的棋子，，

然後就可以吃掉對方的棋子，誰吃得多的人就是贏家。（突然覺得有點飽）

總之圍棋有許多的規則與眉角，如果你對圍棋有點興趣，想自學看看的話，或許可以從「圍棋氣球」這款 App 下手。這款 App 將會從最基本的圍棋課程開始，透過互動式的教學，讓玩家先學會遊戲規則，再經由各種死活問題的訓練來增加下棋的能力。

死活題庫有包含超過 4,000 個問題，且都是由專業的棋手所編寫的哦！學習到一個程度後，就可以先與 AI 進行對弈，可自訂棋盤的大小、時間限制，也有多種不同程度的對手可選擇，即使是新手也不用擔心會被電爆！

有了自信後，就可以進入到「線上對弈」，由系統自動幫你配對棋力相當的對手，透過不斷的學習與練習，棋力肯定會突飛猛進的唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：圍棋氣球
  • 軟體語言：繁體中文,簡體中文,英文,韓文
  • 開發人員：CorePlane Inc.
  • 官方網站：https://badukpop.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    「圍棋氣球」是一款新手或老手都可以使用的圍棋 App，初次開啟程式時，就可以選擇是否要學習基本的規則囉！新手可從課程開始學習。



    透過動態互動式的教學，可以一步步的學習到圍棋的相關知識。



    接著再陸續的進行到「死活挑戰」與「AI 對弈」，最後到線上與真人的對弈。



    在遊戲裡，玩家達成某些條件後，就可以升級。這部份的設計可以讓現在不知道該做什麼玩家有個方向可以追隨哦！



    在「排行榜」裡可以看到當日與當季的排名。「商店」裡還可以購買一些裝備或是更換不同的頭像、背景唷！

    最後更新：03-19, 2021 下午 12:36

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。