「圍棋氣球」超豐富的圍棋互動式教學 App，還可線上與玩家對弈！（iPhone, Android）

關於「圍棋」……其實我只會下五子棋，圍棋說實在還真沒學過，只大概知道是要用自己的棋子圍住對方的棋子，，

然後就可以吃掉對方的棋子，誰吃得多的人就是贏家。（突然覺得有點飽）

總之圍棋有許多的規則與眉角，如果你對圍棋有點興趣，想自學看看的話，或許可以從「圍棋氣球」這款 App 下手。這款 App 將會從最基本的圍棋課程開始，透過互動式的教學，讓玩家先學會遊戲規則，再經由各種死活問題的訓練來增加下棋的能力。

死活題庫有包含超過 4,000 個問題，且都是由專業的棋手所編寫的哦！學習到一個程度後，就可以先與 AI 進行對弈，可自訂棋盤的大小、時間限制，也有多種不同程度的對手可選擇，即使是新手也不用擔心會被電爆！

有了自信後，就可以進入到「線上對弈」，由系統自動幫你配對棋力相當的對手，透過不斷的學習與練習，棋力肯定會突飛猛進的唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：圍棋氣球 軟體語言：繁體中文,簡體中文,英文,韓文 開發人員：CorePlane Inc. 官方網站：https://badukpop.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

「圍棋氣球」是一款新手或老手都可以使用的圍棋 App，初次開啟程式時，就可以選擇是否要學習基本的規則囉！新手可從課程開始學習。





透過動態互動式的教學，可以一步步的學習到圍棋的相關知識。









接著再陸續的進行到「死活挑戰」與「AI 對弈」，最後到線上與真人的對弈。











在遊戲裡，玩家達成某些條件後，就可以升級。這部份的設計可以讓現在不知道該做什麼玩家有個方向可以追隨哦！





在「排行榜」裡可以看到當日與當季的排名。「商店」裡還可以購買一些裝備或是更換不同的頭像、背景唷！