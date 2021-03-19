Soazi Good 日系插圖背景素材庫，種類豐富全都可以免費下載使用！

「Soazi Good」是一個來自日本的插圖素材網站，提供的圖片種類相當豐富，有背景類、各種主題的小插圖，，

也可以找到動態的可愛插圖等，圖量也很充足，而且全都可以免費使用，大部份的素材都有 JPG、PNG 以及 AI 格式可下載，部份也有 EPS 或是 PSD 檔可選擇。

不過雖然網站上有提供分類目錄，不過老實說圖片找起來感覺還是蠻混雜的，若可以的話，還是使用關鍵字來搜尋會更快、更精準一些，但畢竟是日文網站，關鍵字也必須輸入日文才可以找的到哦！

下載與使用基本上沒有什麼限制，無論是個人、公司、商業、非商業使用皆可，也不用特別標註來源，如果想了解更詳細的說明，可到網站的利用規約或是 FAQ 中查看。

 
  • 網站名稱：Soazi Good
  • 網站網址：https://sozai-good.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁就可以直接感覺到，站長其實比較推薦大家使用「關鍵字搜尋」。



    往下拉可看到幾個簡單的分類，分類看不懂嗎？沒關係，我們還有網頁翻譯功能可以依靠。



    再往下還有列出最近比較多人下載的一些圖片素材可以參考。



    點入一個分類或是圖片素材後，在左側邊欄就可以看到更多的分類目錄。



    找到想要的圖片素材後，就可以往下拉在需要的圖片格式後方點擊按鈕，JPG 與 PNG 會開啟圖片，再使用滑鼠右鍵選擇「另存圖片」即可將其下載回來，AI 格式則可直接下載檔案。



    如果是像下圖這種小插圖類的，下方就會列出每一個小插圖的下載點，但都必須點開來才知道是哪一個小插圖。使用 AI 格式就沒有這個困擾，可直接打包下載。

    最後更新：03-19, 2021 上午 11:46

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