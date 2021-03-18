「台灣彩券」對獎小幫手！樂透、刮刮樂都可一秒掃碼對獎！（iPhone, Android）

你還有在買彩券嗎？雖然中獎的機率很渺茫，不過有買還是有希望的！但每要投注時如果想要自選號都得劃一張投注單，感覺實在有夠不環保的，，

雖說可以重覆利用，但這樣做的人應該不多，如果真的經常會去買個希望，其實可以下載「台灣彩券」的 App，不僅投注時更方便，也更環保。

在今年一月分的版本更新中，「台灣彩券」加入了「電子選號單」以及「對獎小幫手」的功能，「電子選號單」可以讓我們直接在手機上進行選號，各種遊戲、玩法都沒問題，先選好想要的投注內容後，就會自動產出 QR Code，之後只要到彩券行掃描 QR Code 就可以直印出彩券完成投注唷！

而「對獎小幫手」的部份則可以讓購買刮刮樂或是各種彩券的朋友，在家就能自行掃碼對獎，可避免自己眼花與獎金擦肩而過，也同時可以防止被有心的店家欺騙。掃碼對獎的速度超級快，但被說沒中獎的打擊也來得很快就是了，有在買彩券做善事的朋友，可以參考看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：台灣彩券
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：TAIWAN LOTTERY CO., LTD.
  • 官方網站：http://www.taiwanlottery.com.tw/index_new.aspx
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    操作畫面：

    「台灣彩券」的 App 除了可以選號與對獎外，還有許多其它豐富的功能，如果要選號，可點擊左上角的「我要選號」或是下方的「選號與紀錄」。



    所有的遊戲都可以電子選號，並支援多種不同的玩法。設定好需要的投注內容後，就可以點擊下方的「完成選號，產生 QR Code」。



    若沒有要立即投注，之後可以在「選號與紀錄」中找到，要投注時再點開來讓店家掃描即可。



    如果是要對獎的話，可點入下方的「對獎小幫手」，就可以直接透過相機鏡頭掃描刮刮樂或是彩券上的 QR Code 快速對獎囉！

    最後更新：03-18, 2021 下午 12:09

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