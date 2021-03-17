Metronome Beats 極度擬真的擺動式節拍器（iPhone, iPad）

在學習各種樂器時都會需要搭配節拍器，可以用來練習速度外，也可以更精準的掌握節拍，，

在以前那個智慧型手機還未普及的年代，很多人都是使用傳統的擺動式節拍器，調整好需要的速度後，釋放擺鎚就會開始左右搖擺並發出答答答的聲響，雖然簡單，可是十分受用。

現在則根本不需要特別準備實體的節拍器，因為在 App Store 與 Google Play 裡就可以找到許多可替代而且功能超級多的節拍器 App，不過我個人其實還是喜歡以前那種功能最單純的節拍器，如果你也是那麼可以來試試這款「Metronome Beats」。

它雖然是科技下的產物，但卻保留了傳統的內容，就像是把一台擺動式節拍器放進了智慧型手機一般，在螢幕上直接就顯示一台節拍器，上下移動擺鎚調整所需的速度後，點擊擺鎚就會開始左右擺盪，接著就能聽到那熟悉的答答聲，在視覺上與聽覺上都達到極度的還原，使用體驗相當不錯哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Metronome Beats
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Pavel Kazlou
  • 官方網站：http://metronomes.tilda.ws/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.1 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Metronome Beats」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    操作畫面：

    在正式進入節拍器畫面之前，可以先告訴程式你正在練習的樂器類型以及程度，這跟之後使用節拍器沒有什麼關係，不過在分享練習成果時會寫到相關的內容。按下「Get Started」後，就可以看到節拍器了。



    上下調整擺鎚的位置就可以設定所需的速度，接著點擊任一處就可以釋放擺鎚開始幫你打節拍囉！

    最後更新：03-17, 2021 下午 12:24

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