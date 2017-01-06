2017/1/6 更新：軟體版本更新至 v2.6.18 最新版，更新細節。建議下載、更新為最新版程式。

Avidemux是個相當簡單好用的免費影片裁剪工具，可支援的影片格式包含： AVI、MPEG、MP4與ASF..等。將影片匯入Avidemux之後，可在時間軸搜尋、選取、裁剪或貼上指定段落，讓我們把不要的影片內容從檔案中刪除或者貼上不同段落的影片。

剪接好之後，我們可依照實際使用需求分別設定影片與音樂的編碼方式，亦可直接從「Format」選單中點選輸出的影片格式，可支援的格式包含AVI、MPEG、MP4、OGM、FLV、MKV、DUMMY...等等，或直接輸出成DVD、VCD或iPhone、iPod、PSP或微軟的Zune等裝置專用的尺寸與格式。

目前Avidemux提供Windows、Mac OS X、Linux與PC-BSD等多種作業系統相容版本的軟體，執行時速度很快、程式也很穩定，另外還提供了相當實用的字幕轉換功能，是個相當好用的小工具。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Avidemux

Avidemux 軟體版本： 2.6.18

2.6.18 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 10.4MB

10.4MB 系統支援： Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7、Linux、Mac OS X、PC-BSD

Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7、Linux、Mac OS X、PC-BSD 官方網站： http://fixounet.free.fr

http://fixounet.free.fr 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將Avidemux軟體安裝好並啟動之後，我們可以按一下「Open」按鈕，或從選單中的「File」→「Open...」選取並匯入你要編輯的影片檔。

第2步 接著我們可以從下方的時間軸點選、播放，找到你要的段落後，按一下「A」或「B」按鈕，將它選取起來。

第3步 接著我們可以直接按鍵盤快速鍵進行編輯，或從「Edit」選單中執行剪下、刪除、複製或貼上等工作。

跟使用Word做文書編輯一樣，我們可以把某個段落的影片複製或剪下，然後在另外一個時間點貼上，全部都在時間軸上做處理即可。

第4步 編輯好、要輸出之前，我們可以從「Auto」選單中點選你要用來播放影片用的裝置，Avidemux軟體會幫我們將影片輸出成適合的解析度與尺寸。

第5步 或者也可從左邊視窗分別設定影片與聲音的編碼、處理方式，再從「Format」選單中點選影片輸出格式。

全部編輯好之後，請按一下工具列上的「Save Video」按鈕，或從選單中點選「File」→「Save」→「Save Video」，將影片另存新檔。