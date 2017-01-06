2017/1/6 更新：軟體版本更新至 v2.6.18 最新版，更新細節。建議下載、更新為最新版程式。
Avidemux是個相當簡單好用的免費影片裁剪工具，可支援的影片格式包含： AVI、MPEG、MP4與ASF..等。將影片匯入Avidemux之後，可在時間軸搜尋、選取、裁剪或貼上指定段落，讓我們把不要的影片內容從檔案中刪除或者貼上不同段落的影片。
剪接好之後，我們可依照實際使用需求分別設定影片與音樂的編碼方式，亦可直接從「Format」選單中點選輸出的影片格式，可支援的格式包含AVI、MPEG、MP4、OGM、FLV、MKV、DUMMY...等等，或直接輸出成DVD、VCD或iPhone、iPod、PSP或微軟的Zune等裝置專用的尺寸與格式。
目前Avidemux提供Windows、Mac OS X、Linux與PC-BSD等多種作業系統相容版本的軟體，執行時速度很快、程式也很穩定，另外還提供了相當實用的字幕轉換功能，是個相當好用的小工具。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Avidemux
- 軟體版本：2.6.18
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：10.4MB
- 系統支援：Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7、Linux、Mac OS X、PC-BSD
- 官方網站：http://fixounet.free.fr
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 將Avidemux軟體安裝好並啟動之後，我們可以按一下「Open」按鈕，或從選單中的「File」→「Open...」選取並匯入你要編輯的影片檔。
第2步 接著我們可以從下方的時間軸點選、播放，找到你要的段落後，按一下「A」或「B」按鈕，將它選取起來。
第3步 接著我們可以直接按鍵盤快速鍵進行編輯，或從「Edit」選單中執行剪下、刪除、複製或貼上等工作。
跟使用Word做文書編輯一樣，我們可以把某個段落的影片複製或剪下，然後在另外一個時間點貼上，全部都在時間軸上做處理即可。
第4步 編輯好、要輸出之前，我們可以從「Auto」選單中點選你要用來播放影片用的裝置，Avidemux軟體會幫我們將影片輸出成適合的解析度與尺寸。
第5步 或者也可從左邊視窗分別設定影片與聲音的編碼、處理方式，再從「Format」選單中點選影片輸出格式。
全部編輯好之後，請按一下工具列上的「Save Video」按鈕，或從選單中點選「File」→「Save」→「Save Video」，將影片另存新檔。
延伸閱讀：
我是下了windows 32bit的2.6.12版本
可是面版和工能似乎和網上看到的不一樣
尤其是工具列下方只有「打開」、「保存」和「資訊」3個按鈕
使用Video Filter Manager的裁切功能後都無法套用起來
直接輸出還是原來的樣子…
請問一下是什麼問題呢?
我安裝好了,但卻不能執行,會出現錯誤訊息如下:
無法找到程序輸入點ScriptItemizeOpenType(在動態連結程式庫USP10.dll)
OS:XPSP3
我是抓32bit的
不知是何原因
視訊編碼有支援最新 HEVC(x265) (畫面不順但可操作 剪出不影響)
音訊編碼不支援FLAC；支援AAC
相當不錯 挺像以前的VirtualDub
增加了支援格式 保留關鍵幀搜索 還多了一個黑畫面搜索不過得先讓它讀完影片
輸出輸入直接選copy不換格式是採原畫質輸出 畫質不變又快
可保存剪接工作記錄 可下次讀取
謝謝分享 ! 好用 ! 但切割後的清晰度…
請問我截取影片後,為何影像與聲音不同步!! 感覺是影像被截取了但聲音卻沒有???
請問要如何合併咧？
請問一下嵌字幕的功能可用嗎??家裡的藍光播放機吃mkv結果不吃srt，影片還是要自己把字幕嵌進去才能看，不知道這個軟體是否可用??
試過了 很不錯 謝謝不大!