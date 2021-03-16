「不完美的亮度王」不用下拉通知欄，左右滑動即可隨興調整亮度！（Android）

現在的手機基本上都有提供自動調整亮度的功能，會隨著環境亮度的變化來自動調整螢幕適合的亮度，不過畢竟每個人眼睛可以接受的亮度還是有些差異的，，

如果手機自動化的亮度調整對你來說還是太亮或太暗，最終還是得自己手動調整一下。

不過每次都要下拉通知欄，還不一定可以馬上找到亮度調整工具的位置，是不是覺得有點厭世呢？這邊就要來介紹給大家一個可以超隨興調整螢幕亮度的工具，那就是「不完美的亮度王」。

安裝後它就會在螢幕底部加上一個半透明的亮度調整條，只要在這個區域上左右滑動就可以輕鬆的調整需要的螢幕亮度，你還可以依使用習慣調整亮度條的吸附位置與厚薄程度，或是開啟震動提示，調整起來更有感覺。

若手機本身有開啟自動調整亮度的功能，需先關閉該功能後才能正常使用此程式，開發者在 Google Play 的程式介紹中有相關的 Q&A 說明，如果使用上遇到問題，可到頁面中進行了解哦！

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：不完美的亮度王
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：RelacS Studio
  • 官方網站：https://www.facebook.com/relacsstudio/?modal=admin_todo_tour
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Andorid 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「不完美的亮度王」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    使用方法：

    第1步 下載安裝後打開程式，就會自動引導到以下左圖畫面進行權限的設定。在清單中找到「不完美的亮度王」開啟右側的開關後，返回即會再引導至右圖畫面，一樣點擊「允許權限」的開關後再返回到程式。



    第2步 回到主程式後，就可以點擊畫面中間的「電燈泡」啟動亮度王。



    第3步 啟動後，預設在螢幕下方就可以看到一條半透明的亮度調整條，在上方左右滑動就可以調整螢幕亮度。



    第4步 在主程式點擊下方可展開設定，這邊可調整亮度條要吸附的位置、厚度以及是否要開啟震動提示等。



    第5步 可以依自己的使用習慣來調整亮度條的位置唷！

    最後更新：03-16, 2021 上午 11:29

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