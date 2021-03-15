GOOKI 沒有標準答案的木箱造路益智遊戲（iPhone, iPad）

「GOOKI」是一款好玩的益智遊戲，GOOKI 就是遊戲中的主角，一種小小黑黑又毛毛的可愛森林動物，，

但牠為了尋找朋友在危險的森林中穿梭，玩家們必須幫助牠平安的越過各種崎嶇的路線，翻山越嶺成功過關！

在這個黑暗的森林中，雖然暗藏著各種危機，但好在森林裡到處都可以找到五顏六色的木箱，只要巧妙的利用木箱就能在場景中創造出路線，讓 GOOKI 可以平安順利通過。每一種顏色的木箱都有不同的特性，例如最基本的綠箱會受到地心引力的影響；紅箱則可飄浮在空中；藍箱更是機動性的一環，可以視需要隨時移動位置。

大部份的關卡都還算是安全，頂多就是出現一些大大小小的坑洞，想要阻礙 GOOKI 通過，只要將木箱的位置安排好，基本上都沒有太大的危險，但要特別小心那些有著尖刺的關卡以及帶有炸藥的木箱，這些都會讓 GOOKI 的生命受到威脅唷！

遊戲有超過 50 個關卡，謎題雖然燒腦，但搭配可愛的畫面與配樂，玩起來也算是輕鬆自在，每個關卡都沒有標準的過關方式，玩家可以發揮自己的創意安排路線，縱使失敗也沒關係，因為可以無限次數的重新挑戰，很適合喜歡動動腦的朋友來玩哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：GOOKI 軟體語言：英文 開發人員：Dale Penlington 官方網站：https://www.penlingtongames.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「GOOKI」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊左上角的「New Game」即可開始挑戰。





每種顏色的木箱出現時，都會有文字說明它的特性，透過拖曳的方式就可以將木箱擺放到需要的位置。





接著點擊左下角的「▶」即可讓 GOOKI 前進，通過障礙成功過關！











在擺放木箱時，不用緊密的連在一起，就算有些小空隙也沒關係，GOOKI 衝刺的速度是可以橫越的哦！





接下來是紅色的木箱，它不會受到重力的影響，可飄浮在半空中，但若上方有其它顏色的木箱壓著，它還是會緩緩的往下掉。





當木箱擺好後，GOOKI 開始前進時，木箱都是不可再移動，但除了藍色木箱以外，藍色木箱的特性就是任何時候都可以移動。





這一路上還會遇到許多危險的機關，都必須想辦法讓 GOOKI 安全通過，如果不小心失敗了，只要點擊右下角的「Reset Level」或是左下角的「⭯」就能重新來過了。