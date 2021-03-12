Personality Pack 免費下載 40 款人物頭像插圖，個人商用皆可！

你按過了!

「Personality Pack」是一個來自於 Pixel Ture 圖庫網站所提供的免費插圖素材包，內含 40 款的人物頭像插圖，有著各種不同的打扮與膚色，，

也涵納多種不同的國籍，雖然在網站上沒有特別標示，不過在下載的素材包中，就可以看出其相關的國籍分類。

這些人物頭像插圖有提供 SVG、PNG 以及 AI 檔案格式，但只有開放 PNG 檔可免費下載，若需要其它的檔案格式就需另外付費購買囉！可以免費的運用在各種設計物中或是用來當做社群的頭像，若你的設計中剛好需要使用一些人物頭像，就可以參考看看。

一般使用下沒有任何限制，也不需特別標註來源（按這裡可以看到更完整的 License 說明），只是免費下載時比較麻煩，需要輸入 Email 及多按幾個按鈕，實際的操作方式可繼續往下看。

 
  • 網站名稱：Personality Pack
  • 網站網址：https://www.pixeltrue.com/illustrations/personality-pack
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，在右側就可以看到其中的一些頭像。點擊「Download Free!」即可轉跳到網頁下方。



    在這邊就可以看到完整的 40 個人物頭像，點擊下方的「Download PNG Free!」就可以開啟下載畫面。



    在右側的價格欄位中輸入「0」後，按下「我想要這個！」。



    接著輸入 Email 後，按下「獲取」，就可以在 Email 中收到下載的連結。



    也可以在接下來的畫面中，直接點擊「查看內容」開啟下載頁面。



    點擊「下載」即可將所有的人物頭像 PNG 檔下載回來。

    最後更新：03-12, 2021 下午 5:45

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。