Personality Pack 免費下載 40 款人物頭像插圖，個人商用皆可！

「Personality Pack」是一個來自於 Pixel Ture 圖庫網站所提供的免費插圖素材包，內含 40 款的人物頭像插圖，有著各種不同的打扮與膚色，，

也涵納多種不同的國籍，雖然在網站上沒有特別標示，不過在下載的素材包中，就可以看出其相關的國籍分類。

這些人物頭像插圖有提供 SVG、PNG 以及 AI 檔案格式，但只有開放 PNG 檔可免費下載，若需要其它的檔案格式就需另外付費購買囉！可以免費的運用在各種設計物中或是用來當做社群的頭像，若你的設計中剛好需要使用一些人物頭像，就可以參考看看。

一般使用下沒有任何限制，也不需特別標註來源（按這裡可以看到更完整的 License 說明），只是免費下載時比較麻煩，需要輸入 Email 及多按幾個按鈕，實際的操作方式可繼續往下看。

網站名稱：Personality Pack 網站網址：https://www.pixeltrue.com/illustrations/personality-pack

網頁畫面：

開啟網頁後，在右側就可以看到其中的一些頭像。點擊「Download Free!」即可轉跳到網頁下方。





在這邊就可以看到完整的 40 個人物頭像，點擊下方的「Download PNG Free!」就可以開啟下載畫面。





在右側的價格欄位中輸入「0」後，按下「我想要這個！」。





接著輸入 Email 後，按下「獲取」，就可以在 Email 中收到下載的連結。





也可以在接下來的畫面中，直接點擊「查看內容」開啟下載頁面。





點擊「下載」即可將所有的人物頭像 PNG 檔下載回來。