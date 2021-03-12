Crazyones New Tab 開啟新分頁就能獲得滿滿前進的動力（Google Chrome 擴充套件）
使用 Google Chrome 瀏覽器，有許多關於分頁的擴充套件可以使用，有的可以在開啟新分頁時學英文單字、有的可以看見美麗的風景，，
它收集了 250 個來自成功企業家的經典語錄，包含比爾·蓋茲、傑佛瑞·貝佐斯、賴利·佩吉、伊隆·馬斯克、馬克·祖克柏以及孫正義，每回開啟一個新分頁，就能被這些企業家的語錄所激勵，不斷提醒使用者別忘記基本但重要的價值觀，還有偉大的夢想。
在分頁中輸入自己的名字後，就能營造企業家們在與你打招呼的感覺，另外還可以輸入三個當年度的目標，當然也可以輸入短期目標或待辦事項，這樣每次打開新分頁時就能被提醒一次，可提高完成目標的效率唷！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Crazyones New Tab
- 軟體版本：1.0.4
- 軟體語言：英文,韓文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：9.1MiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 開啟下載網頁，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 初次開啟新分頁時，可先填入自己的暱稱。
第3步 之後開啟新分頁時，就可以看到企業家們與你的對話。下方可再輸入三個目標，不輸入也沒關係。
第4步 將滑鼠移到時間的前方會出現「24 hours」可切換成 24 小時制，「Hide Seconds」可隱藏秒數。
第5步 將滑鼠移動到目標上方，就可以在右側修改目標內容或刪除目標。
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第6步 每回打開一個新分頁就可以看到不同的企業家語錄，前方加上了自己的名字，看起來就像在與自己對話一般。