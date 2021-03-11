PictArts 數量龐大種類豐富的 PNG 插圖素材庫，免費下載可商用！

經常需要使用到各式插圖的朋友們，這個來自日本的「PictArts」絕對是會讓你感覺相見恨晚的素材網站，其收錄了超多種類的插圖素材，，

包含人物、金融、交通運輸、醫療、卡通、網路、商業、手勢、剪貼畫……等近 30 種的分類，每一個分類下都有數量龐大的插圖可選用。

不過它提供的插圖尺寸大多都在 640×640 之內，單純使用在網頁、動畫、簡報、廣告橫幅等，基本上沒什麼問題，但如果要運用在印刷品上，就要特別注意一下囉！若真的需要比較大的圖檔尺寸，也可以另外與站長聯繫，網站還是有額外提供付費購買服務。

所有的插圖都可以免費下載，且不需標註來源，個人或商業用途皆可，下載時也不需特別註冊登入帳號，直接點擊就能將 PNG 圖檔下載回來使用，透明背景的插圖對於後續設計應用都非常方便哦！

網頁畫面：

開啟網頁後，先看到的不是插圖分類，而是網站對於素材的一些說明，包含可商用、可加工、不需會員登錄、不需標註來源、沒有下載限制……等。





往下拉就可以看到完整的插圖分類，不過網站大多的文字都是用圖片製作的，所以無法使用網頁翻譯將文字轉為中文，但基本上看圖就可以略知一二了，不用太擔心。









點入感興趣的分類，有些會直接列出可下載插圖，有些則會像下圖這樣，還有再進一步分類。





找到想要的圖片後，就可以點擊其下方的按鈕，將圖檔下載回來。