BackgroundCut 動手不動腦的超懶人照片去背工具，去背最高可達 10MP 解析度！

你按過了!

現在網路上許多懶人照片去背工具可以選用，大多都是結合 AI 技術，基本上使用者只需將照片丟入網站，，

數秒後就能看到去背後的成果，以往介紹過的幾個網站效果都是很不錯的，本篇也要再來推薦給大家一個線上的照片去背網站 ──「BackgroundCut」。

它的操作方式也如同其它類似功能的網站，只要將照片丟入即可，處理去背的速度也很快，而且在去背後還能額外選擇加入單色的背景再下載回來使用，去背的效果很好，髮絲的部份也處理的相當令人驚豔哦！

不需註冊登入即可下載低解析度的照片，以 Google 或 Facebook 帳號登入的話則可下載最高 10MP 解析度的去背圖片，不過每個帳戶只能免費下載 2 張，若要下載更多就需參考付費方案購買更多的積分（credit），每下載 1 張需扣除 1 積分，這部份可參考網站上的 Pricing 說明唷！

 
  • 網站名稱：BackgroundCut
  • 網站網址：https://backgroundcut.co/
    •  

    使用方法：

    第1步 開啟網頁後，直接將照片拖曳到網頁右側的「DRAG & DROP」區塊，或是點擊該區塊從電腦中選取要去背的照片。



    第2步 數秒後就可以在下方看到去背後的成果，點入「Edit」就可以加入單色的背景，除了預設的幾個顏色選擇外，還可以透過調色盤選擇其它的顏色。之後，點擊下方的「Download」即可將加入背景的圖片下載回來。



    第3步 如果只需要去背的照片，就直接點擊右側的「Download」就能下載低解析度的照片。「Download High-Res」則需要先註冊登入才可使用。



    第4步 點擊右上角的「Sign In」即可選擇使用 Google 或 Facebook 帳號登入。



    第5步 登入後在「Account」就可以查看到有 2 點的免費積分可使用，可用來下載兩張高解析度的照片。



    第6步 登入之後點擊「Download High-Res」，就會跳出提示視窗，點擊「確定」即可下載高解析度的去背照片。

    最後更新：03-11, 2021 下午 12:14

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