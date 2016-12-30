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TeamViewer v12.0.72365 用電腦、手機遠端遙控別人的電腦（支援Windows, Mac, Android,iPhone..）

teamviewer-logo

2016/11/30 更新：軟體版本更新至 v12.0.72365.0 最新版，新版軟體增加了許多更強大、更實用的功能，傳檔速度也更快了些（更新細節）。

出門在外臨時想開開家裡或辦公室電腦中的某個文件或圖片來看的話，該怎麼辦呢？

現在科技那麼發達，當然不用馬上飛奔回家去開電腦囉。只要你的電腦一直開著、有連上網路，而且還安裝本文所介紹的 TeamViewer 遠端遙控軟體的話，可以輕輕鬆鬆透過其他電腦、Android 手機、iPhone 或 iPad 等設備遠端登入你家裡或公司的電腦，完全不用任何複雜的網路設定步驟或高深的技術，只要分別安裝好 TeamViewer 軟體、輸入 ID 與密碼即可運作。

TeamViewer 目前提供 Windows、Mac 與 Linux 等平台的專用軟體，可讓使用不同系統的使用互相遙控、遠端操作，另外也提供了 Android 手機、iPhone 與 iPad 等行動裝置的應用程式，一樣可以在手機遠端遙控家裡的電腦，操作起來就跟在電腦前面差不多。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：TeamViewer （電腦專用版）
  • 軟體版本：12.0.72365.0
  • 軟體語言：英文、簡體中文
  • 軟體性質：免費軟體（非商業使用）
  • 檔案大小：13.7 MB
  • 系統支援：Windows XP, 7, 8, Win 10, Mac OS X, Linux
  • 官方網站：http://www.teamviewer.com/
  • 軟體下載：按這裡

一、在被遙控的電腦執行 TeamViewer

第1步  將 TeamViewer 軟體下載回來後，直接按兩下執行安裝程序，如果你想直接使用軟體功能而不想安裝整套軟體的話，也可以點「僅執行」再按「同意-執行」按鈕，可以不必安裝、直接執行（不過每次要被遙控時，都得手動開啟軟體）。

TeamViewer-01

 

第2步  開啟 TeamViewer 軟體主程式之後，我們可以在「遠端控制」分頁中記住你的ID與登入密碼，當你要用其他電腦或手機、iPad 遠端登入進行操作時，只要輸入這兩個數字就可以進行遠端遙控。

TeamViewer-002

 

 

二、用 TeamViewer 在遠端登入被遙控的電腦

第1步  在其他電腦（Windows, Mac 或 Linux 皆可）執行 TeamViewer 軟體，開啟主程式後在右邊「控制遠端電腦」下方的「夥伴 ID」填入被控制的電腦 ID（也就是前面步驟中取得的 9 位數編號），再按「與夥伴連線」按鈕。

TeamViewer-101

 

第2步  接著請輸入密碼再按「登入」，這裡的 ID 跟密碼都是從被遙控的電腦那邊取得的，只要對方執行了 TeamViewer 軟體並把 ID 跟密碼給你，應該都可以順利遠端控制。

TeamViewer-102

 

第3步  連進去囉～ 此時我們可以看到對方的桌面，也可以像在電腦前面那樣操控遠端電腦的鍵盤、滑鼠。有需要傳檔或進行其他操作的話，都可以按上方的按鈕來執行。

TeamViewer-103

 

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  1. peluang bisnis 說道：
    08-25, 2016 at 下午 12:17.34

    i use team viewer easy nice info bro

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