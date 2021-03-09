「Wow 時鐘」結合翻頁/指針時鐘、碼錶、計時器的多功能桌上鐘 App（Android）

你也覺得翻頁時鐘看起來就是特別有質感嗎？那麼千萬不可錯過「Wow 時鐘」這款桌上鐘 App，可以在需要的時候，立刻將手機變成翻頁時鐘，，

陪伴你度過各種時光。

免費版本就提供了白與黑兩大基本色系可選擇，若想要有更多的變化，完整版本還有 8 種的彩色主題可選用。而除了翻頁時鐘外，只要簡單一滑就能切換成指針時鐘，另外還有計時器與碼錶，也同樣都是以翻頁的樣式來呈現，其中計時器的部份還有提供背景白噪音，很適合當做番茄工作鐘來使用哦！

翻頁時鐘的部份可切換為 24 小時制，也可以依需求加入日期、星期，完整版甚至還可加入十二時辰或地支唷！雖然還有一些小功能像是螢幕常亮、強制橫屏等設定需要付費才能使用，不過免費版本已經可以使用大部份的功能囉！喜歡翻頁時鐘的朋友可以嘗試看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Wow 時鐘 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：moonfoxer.com 官方網站：https://wowclock.moonfoxer.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Wow 時鐘」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

初次開啟程式可看到簡單的操作手勢說明，左右滑動可切換錶盤，上滑可進入設定，長按則可切換不同的功能。點擊「我明白了」即可關閉說明。





先向上滑進入翻頁時鐘的設定功能，這邊就可以依需求加入時、星期或是日期，時辰的部份，完整版還可加入十二時辰或十二地支。主題的部份有黑與白可免費使用。標示「皇冠」圖示的都是付費功能。





將螢幕轉為橫向看起來更棒，左右滑動就可以切換為指針時鐘囉！









在畫面上長按就可以叫出功能選單，可切換使用計時器或碼錶。





計時器的部份，可直接在數字上滑動調整需要的時間，也可以點擊右下角的時間選單，從清單中直接選擇需要的時間。









在音樂選單中可選擇背景音樂，在計時器啟動後，就會同步播放音樂直到時間結束，不過免費版本只有一首音樂可選。





點擊右下角的「▶」即可啟動計時器。





碼錶的部份直接點擊最右側的「▶」即可開始計時。





在計時的時候，點擊「旗子」即可分圈計時，紀錄的組數會顯示在右下角。





停止碼錶後，點擊右下角的組數即可看到相關的秒數紀錄。