復古浪漫又特別的禮物！「Send a Mixtape」用線上音樂清單做成混音帶

你按過了!

咳！在以前那個使用音樂卡帶的年代，有些人會買空白錄音在特別的日子或是為特別的人錄製各種特殊主題的混音帶，例如在情人節送給情人滿滿的情歌表達心意；在好友生日的時候，，

將他最愛的幾首歌曲做成這世上獨一無二的混音卡帶當做禮物送給他之類的，這大概是現代人無法體會到的生活浪漫。

不過有位國外的網友很可愛，他推出了一個可以製作 Mixtape 卡帶紙盒的線上服務，只要輸入編好的音樂清單網址，就能把網址變成 QR Code 並印製在一個卡帶紙模上，將這個卡帶紙模印出來，依照上方的標線裁切、壓摺、黏貼，就可以製作成一個幾可亂真的卡帶紙盒，上方還有提供可以寫下卡帶音樂主題的位置，簡直就是將傳統的卡帶神還原！

任何線上音樂平台像是 YouTube 或是 Spotify 的音樂清單都可以，雖然要將音樂清單送給對方，只要分享網址就可以了，但製作成音樂卡帶親手送出去，感覺就是不一樣，而收到的人只要使用手機掃描 QR Code 就可以開啟該音樂清單聆聽你為他所準備的專屬禮物囉！感興趣的朋友來試看看吧！

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使用方法：

第1步 開啟網頁後就可以看到簡單的說明，以及卡帶紙盒的樣本。

 

第2步 將網頁往下拉一點，就可以輸入自己的 Email 以及音樂清單的連結，然後按下「Generate Mix」。

 

第3步 再往下拉，就可以看到製作好的卡帶紙模，也會同步的寄發到你的 Email 信箱中。點擊「Download Mixtape」即可將紙模下載回來。

 

第4步 將紙模印出、裁切、黏貼製作完成後，就可以當做禮物送人囉！

 

最後更新：03-05, 2021 下午 3:50

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