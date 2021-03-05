Party Animal 聚會不無聊！五款派對遊戲炒熱氣氛超 Easy！（iPhone, Android）

與家人朋友相聚時，玩點遊戲才不無聊！「Party Animal」裡就準備了五款不同的派對遊戲，包含狼人殺、比手畫腳、你畫我猜、猜歌王以及誰是臥底，，

分為香港版、國際版還有台灣版，所以台灣的朋友也可以放心下載來玩，題庫不會再看不懂啦～

每一個遊戲都會有玩法說明，不用擔心不會玩，遊戲畫面相當繽紛，還有熱鬧的配樂音效，讓整個遊戲進行起來絕不冷場！另外還可以自定懲罰輪盤，來增加遊戲的樂趣，玩起來更起勁！

不過其中狼人殺、你畫我猜都需要所有參與的玩家下載 App，無法只利用單機來玩哦！免費下載的話有使用「❤」數的限制，三顆 ❤ 用完需等時間自動補回或是透過觀看影片來取得，另外也可付費購買 ❤ 或也有一日券、暢玩版等多種方案可選擇唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Party Animal

Party Animal 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： DAY ONE

DAY ONE 官方網站： http://www.dayone.com.hk/

http://www.dayone.com.hk/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用（部份遊戲需連網）

不需網路即可使用（部份遊戲需連網） 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後預設為香港版，點擊左下角可進入改為台灣版或國際版。

點擊「Party Animal」就可以進入遊戲。

五款遊戲任你玩！

點擊想玩的遊戲，再依每款遊戲的需要選定主題或是開小房間來進行。

以「比手畫腳」為例，台灣版的題目不用擔心會看不懂，而且題庫類型很豐富唷！

選擇題目主題後，再設定遊戲時間以及是否需要錄影，接著就可以開始了。

再來是簡單的玩法教學，然後就可以付出一顆「❤」開始遊戲。

答對時讓螢幕向下即可取得下一題，螢幕向上則可放棄該題目。

比賽時間結束後，就可以看到答對了幾題囉！

在右下角有提供「骰子」與「懲罰輪盤」可使用，懲罰的內容可以自訂哦！

右上角的「❤」數，滿心只有 3 顆，玩完就需等時間回補，或者也可以看廣告來取得。