Drawy 依步驟學畫畫，再幫你拍照打分數！（iPhone, Android）

你按過了!

「Drawy」是一款繪畫學習工具，會 step by step 將每張圖畫分解成數個步驟，只要依照步驟描繪，，

就能完成一張圖畫素描。需要準備的只有一張紙與一支筆，就能輕鬆的享受畫畫的樂趣。

在完成畫作後，如果想知道自己畫的如何，可再使用程式內建的檢查工具進行評分，通過標準即可獲得星等，並解鎖更多的圖畫。雖然是用依樣畫葫蘆的方來畫畫，但學習就是從模仿開始的，畫的越多，就能累積更多的經驗囉！

程式依圖畫的難度分為 13 個等級，共 40 多張的圖片，不過雖然可以免費下載，但僅開放前 4 張圖畫可使用，若嘗試後覺得不錯，就可以考慮花個 70 元升級專業版，解鎖完整的圖庫唷！想學習畫畫的朋友可參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Drawy
  • 軟體語言：俄文,英文
  • 開發人員：Alexey Landyrev
  • 官方網站：https://drawy.art/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

使用方法：

第1步 初次開啟會有簡單的程式說明，準備紙筆、依步驟完成畫作，然後進行評等。

 

第2步 接著點擊「Try it」試試在紙上畫出一個方形，然後按下「Check」。

 

第3步 將手機鏡頭對著你的畫，讓程式進行評等，畫得不錯就可以獲得星星並解鎖新的圖畫囉！

 

第4步 每張圖都會分解成多個步驟，跟著步驟畫就能完成，再重覆進行評等就可以獲得星星，然後再解鎖更多的圖。

 

最後更新：03-05, 2021 上午 10:45

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