「ほらぱれっと」日式可愛 PNG 插圖免費下載，商業用途可！

現在的網路大環境對設計人員真的很友善，可以在網路上找到各種的免費圖庫、素材或是字型，本篇要介紹給大家的「ほらぱれっと」就是一個來自日本的插圖素材網站，，

風格偏向 Q 版可愛，以 PNG 去背圖片為主，所有的插圖都可以免費下載，個人或商業用途皆可，也不需另外標註來源。

提供的插圖種類相當多元，食衣住行育樂各種領域通通有，也有依季節來進行分類，在網站上可以看到很完整的分類列表，不過只能一張一張插圖各別下載，就算是同一個主題的插圖也無法一口氣打包回來使用，這是比較麻煩的地方囉！

除了主題明確的插圖外，在網站裡還可以找到一些＂配件＂類的插圖素材，例如人物的素材中，就有提供各種「眼睛」或是只有鬍子、髮型、髮飾、眼鏡等配件，可用來與其它的圖片做結合，創作出更多有趣的作品哦！

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網站畫面：

開啟網站後，就可以在左側或是下方看到完整的素材分類。雖然大部份都有使用漢字，不過使用網頁翻譯的話，可以更容易理解唷！

點入感興趣的素材分類後，就可以看到各種與主題相關的插圖系列。

點入後再往下拉就可以看到這個主題中所提供的插圖列表，點擊想要下載的插圖就會開啟原圖，再使用滑鼠右鍵開啟功能選單，選擇「另存圖片」即可將插圖保存到電腦中。

另外也可以在分類中找到像下圖這樣的配件素材，可與其它的圖片結合使用。