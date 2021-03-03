ListTimer 可簡單快速啟用的計時器，有自動重覆、手動延後功能！（iPhone, Android）

「ListTimer」是一款可以快速選用適合時長的計時器，就如同它的名字一般，打開程式就可以看到 3 種不同間隔時長的計時器列表，，

預設以 10 秒、1 分鐘及 5 分鐘為間隔，可直接在清單中點選需要的時長，立即啟用！如果需要更短或更長的間隔時間都可以再手動調整。

在清單的右側會幫使用者列出計時器結束時所對應的實際時間，使用時不需再自行換算。若需要重覆間隔計時，只要在計時器啟動後按下重覆按鈕即可，當時間到時就會自動重啟計時器，操作相當方便。另外還有提供延後按鈕，可在單次使用時，手動重覆計時。

內建多種鈴聲類型可選擇，也可以選用其它自己喜歡的音樂來做為提醒鈴聲，音量的大小則與裝置同步。在安靜的場合中使用，也可關閉鈴聲使用震動功能唷！如果有需要的話，可設定在計時器結束前多久時間響鈴提醒一次，或者在倒數幾秒鐘時播放倒數音效，使用的彈性很大，無論是工作、運動或是日常生活使用都很合適哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： ListTimer

ListTimer 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Umemoto Non

Umemoto Non 官方網站： https://texttospeech.helpshift.com/a/timerapp/

https://texttospeech.helpshift.com/a/timerapp/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 8.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 8.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後，就可以在上方看到三種不同的時間間隔，下方的清單中就會直接列出各種的計時器選項，右側則直接幫使用者計算其實際響鈴的時間。點擊需要的計時器即可開始倒數計時，如需自動重覆計時，可開啟下方的「重覆」按鈕。

點擊右上角的「Edit」就可以分別調整左、中、右所需的間隔時間單位。

點擊左上角的「齒輪」進入設定，在「Theme Color」中有多種的主題顏色可以選用，或者選擇「Random」每回開啟時就會隨機套用不同的顏色囉！

「鈴聲」中也有內建多種的鈴聲，點擊可試聽，「Select Music」可選用其它自己喜歡的音樂。若在安靜的場合則可設定為「No Sound」，然後開啟「震動」功能。

「鬧鐘計數」是設定鬧鐘的響鈴次數。

「Sound Before Timer Ends」可設定在計時器結束前多久時間響鈴提醒一次，但這個功能只有在程式顯示在螢幕上時才有作用。

「Count Down Sound」則可設定在計時器結束前多久開始播放倒數秒數音效，同樣只有在程式顯示在螢幕上時才有作用。

若開啟「延後按鈕」功能，在計時器結束時可看到「Snooze」按鈕，按下後即可重啟計時器。嚴格來說它不能當做貪睡功能使用，因為若你的計時器為 30 分鐘，按下「Snooze」就會再重啟一個 30 分鐘的計時器，而不是在 5 分鐘或 10 分鐘再次響鈴。使用時請多注意哦！