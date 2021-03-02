「How far can you go in space?」帶你進行一場有趣的太空旅行

你按過了!

因為疫情的關係不能隨心所欲的出國旅遊，所以網路上就出現了許多可以讓人們解解悶的線上輕旅行服務，像是之前介紹過的「Outside Simulator」、「CityWalks」都可以帶著使用者遊覽各個城巿的風光，，

或是打開「WindowSwap」就能與不同地區的人交換窗景，即使無法用雙腳旅行，至少能讓思緒飄向遠方。

不過只在地球線上輕旅行你就滿足了嗎？「How far can you go in space?」將要帶你到外太空去，進行一場宇宙之旅唷！大部份的人對宇宙中星體的距離概念，大概只停留在知道月亮是離地球最近的這個狀態吧？實際上距離有多遠？下一個星體又距離多遠……等，基本上都沒有太深入的了解。

這個網站將會用有趣的方式帶著使用者搭上火箭向外太空飛去，緩緩的探索這具有神祕吸引力的宇宙。起點將從地球的表面出發，隨著滑鼠滾輪的滾動，就可以先看到對流層、平流層……，再來就會遇見第一個星體 ── 月球。

除了會簡單的介紹星體的小知識外，也會標示出其與地球的距離，讓大家可以對這浩瀚的宇宙有更多的了解唷！有興趣的朋友就一起來場太空旅行吧！

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網頁畫面：

開啟網頁後，火箭會停在地球的表面，滑動滑鼠的滾輪，火箭就會緩緩的升空啦～

 

接著就可以陸續看到一些對流層、平流層等的介紹，火箭下方也會標示出目前與地球的距離。

 

有需要的話可以使用網頁翻譯功能，比較容易理解內容，不過翻譯後，火箭下方的距離數字會有無法更新的問題！

 

漸漸的就可以看到最接近地球的星體了。接著繼續往下走，看看你可以在這外太空裡走多遠吧！

 

最後更新：03-02, 2021 下午 5:00

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