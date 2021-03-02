Marble Clash 線上多人彈珠對戰遊戲（iPhone, Android）
「Marble Clash」是一款即時線上多人彈珠對戰遊戲，可與世界各地的玩家一同在遊戲中享受打彈珠的樂趣！
遊戲共分為經典與積分兩種模式，又各別再分為 8 個不同的遊戲室，，
經典模式的玩法是先將我方顏色的彈珠全數打入洞內者為贏家；而積分模式裡每一種彈珠的分數都不同，先達到目標分數的玩家即獲勝。贏得遊戲時，除了可拿到獎金外，還可獲得寶箱，有機會可以收集到彈珠牌或是道具裝備牌，集滿特定的張數就可以解鎖新的彈珠或道具囉！
連結 Facebook 帳號還可邀請朋友一起玩，可互相送禮物，也可以進行對戰哦！喜歡打彈珠的朋友可以來玩看看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Marble Clash
- 軟體語言：繁體中文,英文……等
- 開發人員：Miniclip SA
- 官方網站：https://support.miniclip.com/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本
- 網路需求：必須連接網路使用（離線僅可使用練習模式）
- 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
遊戲畫面：
初次玩可先選擇「遊客模式」試玩一下，之後可再到設定中選擇登入 Facebook 或 Apple 帳號。接著跟隨教學先到經典模式中玩一局。（預設為簡體中文，設定中可修改為繁體中文或其它語言介面）
拖動下方的滑塊可調整母球的位置。
在母球位置反向拖曳就可以拉出射擊線調整力道，左右滑動可調整方向，放手後就可以進行擊球，將彈珠打入洞口。
完成教學後，就可以來進行第一場的對戰，雙方各付出 200 枚的金幣報名費，就成為該局的總獎金。
每回由誰開局是隨機決定的，在左上角頭像下可看到自己的彈珠顏色，將桌面上自己的彈珠都打進洞就能獲勝。另外有幾個要注意的事項：
1. 打進對方的珠子會幫對手得分。
2. 將自己的母球打進洞，會將上球的得分扣回做為懲罰。
3. 若沒將自己的珠子打進洞，就會換對手擊球。
成功將自己的彈珠都打進洞後就可獲勝，除了可拿到獎金外，還可以獲得一個寶箱。
完成第一局後，就可以取回控制權。點擊左上角的「齒輪」進入設定，點擊語言右側的「更改」按鈕即可將介面修改為繁體中文或其它語言。
回到遊戲首頁可定時在上方的「免費金幣」中，獲得 300 枚的金幣。
剛剛贏得的寶箱會放置在下方，點擊可花時間解鎖。裡頭會有金幣、道具或是彈珠牌。
積分模式也有分為好幾個不同等級的遊戲室，一樣都需要報名費進入。不同的是積分模式裡，每種彈珠都有不同的分數，最快累積獲得指定分數的人即可獲勝。
在下方的「裝備」中，可看到各種不同的母球、加成道具與彈珠樣式，當從寶箱收集到足夠的卡牌後就能解鎖使用囉！