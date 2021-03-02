「mozalina」趣味塗鴉臉部馬賽克照片編輯器（iPhone）

在分享照片前，總要幫不小心入鏡的路人或是生性低調的家人朋友們將臉部打上馬賽克，不過每次都是用畫筆隨便塗兩下或是用可愛貼圖、笑臉遮擋嗎？下回不妨試試用「mozalina」這款 App 來幫照片打上趣味的馬賽克吧！

「mozalina」是一款帶有人臉辨識功能的臉部馬賽克照片編輯器，，

其中的貼圖風格超級逗趣，全都是黑白的手繪塗鴉，有動物、頭像、人形與手部四種不同的貼圖分類可選擇，除了可用來遮擋人臉外，也有許多搞怪動作的貼圖可以增加照片的趣味度。

將照片選入後，程式會自動辨識人臉位置並覆蓋隨機的貼圖樣式，不過實際在操作時，會發現貼圖覆蓋的位置與人臉位置有蠻大的差異（攤手），但並不影響使用，就是需要再手動調整一下而已。

加入的貼圖可以自由調整其大小、角度與位置，如果不知道該選什麼貼圖的話，程式還有提供隨機按鈕，解決你的選擇障礙唷！有興趣的朋友可以一起來試試。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： mozalina

mozalina 軟體語言： 日文,英文

日文,英文 開發人員： Chikako Uchiyama

Chikako Uchiyama 官方網站： http://apps.pplace.jp/

http://apps.pplace.jp/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「mozalina」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

無論選擇拍照或是從相簿選取照片，都可以選擇要編輯為方形照片或保留原照片尺寸。

選入照片後，程式就會自動辨識人臉並加上貼圖。不過實際使用的狀況會像左圖這樣，貼圖的數量雖然沒錯，但位置就有點走鐘了。沒關係，只要手動調整一下就 OK 了。

在下方有四種貼圖主題可選擇，包含動物、頭像、人形與手部。加入貼圖後可使用調整工具來調整角度與大小，按著功能按鈕不放即可持續調整角度或大小。

將貼圖都擺放在適當的位置後，就可以點擊右上角的按鈕，再按下「YES」保存到相簿中並可進一步選擇分享方式。