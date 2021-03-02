「stain」心情顏料日記，用生活中具代表性的顏色記錄你的各種情感（iPhone）

每個人對於顏色的感受都不一樣，就像大多數的人覺得藍色代表憂鬱，但對某些人來說，，

藍色或許帶來的是滿滿的幸福感。在我們的生活中充滿著各種多采多姿的顏色，是生活的經驗讓這些色彩產生了不同的意義，那麼你的藍色裡又住著什麼樣的回憶呢？

「stain」是一款可以用顏色來記錄心情的日記 App，每天從生活中找到一個專屬的代表色，可以從照片中取色，也能直接透過調色盤來調配出適合的色彩，接著顏料就會在白色的畫布中落下，並可依據心情的起伏或重要性來調整顏料的範圍大小與位置高低，最後還可以用簡短的 8 個字來記錄心情。

完成記錄後這滴顏料就會停留在畫布上，為你的生活留下軌跡。偶爾發懶忘了記錄也沒關係，「stain」最多可回溯記錄兩天前的顏料日記，長期記錄下來，你的畫布就會多了許多不同的色彩，用月份來回顧會相當有趣哦！對於想嘗試寫日記又擔心文筆不好的朋友來說是另一個不錯的選擇。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： stain

stain 軟體語言： 韓文,英文

韓文,英文 開發人員： Dami Kim

Dami Kim 官方網站： https://www.instagram.com/____stain/

https://www.instagram.com/____stain/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「stain」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，預設記錄當天的心情，可在上方選擇使用調色盤選色或從照片取色。先示範照片取色，點入後可直接拍照，或者由右下角點入相簿選取照片。

使用取色器在照片中吸取想要的顏色後，就會將該顏色滴在畫布上，長按可調整顏料的範圍大小，滑動可調整位置高低，點擊則可輸入簡短的文字。

完成後，點擊左下角的「✓」即可保存。記錄後如果想刪除，可在顏料滴上長按即可選擇刪除。

左右滑動可查看前幾天的記錄，最多則可回溯記錄前兩天的日記。

在下方可切換到「monthly」月份模式，就可以查看整個月份的心情顏料紀錄，長時間記錄下來會很有趣哦！左右滑動一樣可切換查看其它的月份。

如果選擇使用調色盤來選色，可以自由的調配出適合的顏色，點擊右下角的「✓」一樣可在畫布上看到所選擇的顏料滴。後續的操作與前述相同。