「SUIT-UP」畫風超可愛的紙牌三消遊戲（iPhone, iPad）

「SUIT-UP」是一款撲克牌紙牌遊戲，不過與常見的紙牌接龍遊戲很不同，其加入了三消的元素，，

讓遊戲玩起來更有新鮮感！在無限模式中，玩家必須根據任務要求在有限的步數內配對相同的花色或順子，消除紙牌來取得高分。如果無法在限制步數內達到要求，遊戲就會被迫中止。

除了一般的紙牌外，有時也能拿到功能牌，可以更換花色、更換紙牌位置、複製紙牌或是換掉手上所有的牌等，都能夠有效延長玩家的遊戲生命。結束遊戲時可獲得一些星數，將可以用來升級玩家的各項能力，提高下回合獲得好成績的機會唷！

另外遊戲還有 One Deck、Fast mode 以及 Hard mode 三種遊戲模式可以玩，不過這些也都需要使用星星來解鎖，在星數累積足夠之前，就好好努力的在無限模式中練練功、完成更多的任務來賺星星吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： SUIT-UP

SUIT-UP 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Mikkel Christiansen

Mikkel Christiansen 官方網站： http://www.mkkl.dk/suitup/

http://www.mkkl.dk/suitup/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「SUIT-UP」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

點擊「START」就可以進入無限模式，不過初次進入會先進行遊戲教學。點擊對話框就可以依序看下去囉！

在左上角可看到當下的任務，一開始比較會出現的是配對 3 張以上相同花色的紙牌以及順子（例如 1,2,3 或是 Q,K,A），而在任務牌下方顯示的數字就是限制步數，需在此步數內完成，否則就會失去一條命，一開始玩家也只有一條命，所以失敗一次就會 Game Over 了，之後透過升級就可以增加生命值了。

將 3 張以上相同花色的牌直向或橫向排列就可以消除得分。

左圖的任務就是「順子」，依序排列 3 張以上的牌即可消除，不限花色。之後則可以看到右圖這種消除「指定花色」的任務。

有時候手上也會有特殊的功能牌，可以從遊戲區中抓下指定的一張牌、清除所有遊戲區上的牌、更換牌的位置、複製紙牌或是更換牌色等，玩家可以在適當的時機使用哦！

若無法在限制步數內完成任務，失去所有的生命值後，就會結束遊戲。在遊戲中完成的任務數就會轉換為星數，點入「UPGRADES」就可以用星數來升級各能力，也可用來解鎖新的遊戲模式。