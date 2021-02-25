「山模山樣」運用想像帶你認識山的更多樣貌

你知道哪一座山最有方向感？哪一座山帶有神話的氣息？哪一座山有最多的寶藏？哪一座山最講義氣？又哪一座山是最難親近的呢？「除了高度，你能夠用幾種方式來描述一座山的模樣呢？」這就是「山模山樣」給大家思考的第一個問題，如果不是經常爬山、接近山林的朋友，，

對山大概就只有名字與高度的印象了吧！

「山模山樣」這個網站就要利用各種「最…」的形容詞來為每一座山描繪出更鮮明的個性，讓大家下回爬山時，可以用更多不同的角度來認識山林。網站目前共收錄了台灣 52 座山的資訊，從北到南，連外島都沒放過，如果想對山有更多的了解，非常推薦可以來這裡看看。

網站有提供篩選器可使用，除了山的所在地區外，還可以加上行程天數、是否為百岳等條件來快速篩選符合條件的山。每一座山都會介紹它的山名由來與奇聞軼事，還能了解在山裡可看到的植物與動物類型，實際出發探訪山時，又有什麼必須的事前準備以及該帶什麼裝備與穿著衣物類型，在網站中都有詳細的說明哦！

既然現在還無法出國自由趴趴走，不如就好好的認識台灣的山岳吧！

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網頁畫面：

開啟網頁後，就可以看到各種不同特色的山列表，如果是想找自己所在地區附近的山，可使用左上角的排序與篩選器來快速查找分類。

點擊感興趣的山後，就可以翻面看到山的名字，點擊「進入這座山」就可以查看更多的相關資訊。

包含山的海拔高度以及為何給它「最…」的形容，並且可以了解到它的山名由來與更多的奇聞軼事。

接下來可認識這座山裡有哪些植物與動物，又哪個季節可以看到它最美的模樣。

最後，就是當你想進入這座山前，應該有的事前準備，像是是否需要申請入山證、應該規劃多長的行程，以及需準備哪些裝備與適合的穿著類型等，在網站中都可以查詢得到。

如果想先一覽山景風光，在網頁最下方也有提供一些照片可供欣賞哦！