「PhotoManga」照片多格漫畫製作器，讓你玩出更多獨特創意！（iPhone, iPad）

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「PhotoManga」是一款可以利用照片製作多格漫畫的編輯工具，一頁中沒有格數的限制，你可以自由的決定想要分割的格數與大小，，

劇情要多豐富就有多豐富！不過還是要考量到整體的視覺效果，格子太小的話，畫面也不容易表現唷！

製作方式很簡單，先新增圖框，再選入照片，加上漫畫特效後，再選擇加入對話框，最後調整版面配置，只要重覆上述的動作，就可以逐步的完成整頁的照片漫畫囉！

除了可製作黑白漫畫外，「PhotoManga」也有多種的彩色漫畫濾鏡可以選用，同一頁的漫畫裡也可視情況混搭，讓你的漫畫看起來更加獨特。對話框的部份有黑底、白底、直書、橫書可選擇，外框則有四種不同樣式、多種字體與顏色可使，，能表現出更多不同的語氣與氛圍。

不過在使用時需連網才不會突然閃退，在測試時離線使用製作到一半被閃退真的好心痛，但連網偶爾會有廣告穿插出現就是了，大家自己衡量一下囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： PhotoManga

PhotoManga 軟體語言： 日文,英文

日文,英文 開發人員： shohei tsushima

shohei tsushima 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「PhotoManga」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後會有簡單的操作教學，真的很簡單，大家看看就好。

第2步 正式進入程式後，點擊左下角的「add」新增圖框，可先大約的調整圖框所需要的大小與想要擺放的位置，然後點擊其右上角的編輯圖示。

第3步 這邊又會再看到簡易的教學。

第4步 接著點擊一方的「photo」從相簿中選取要使用的照片後，按下「OK」。

第5步 在下方點入「effect」選擇想要使用的漫畫濾鏡，選擇後都可以在後方即時看到效果。其中左下角上鎖的濾鏡是付費版才可使用哦！

第6步 接著點入「comment」選擇加入對話框，就依照想要表現的情緒、語氣來做選擇吧！

第7步 點擊對話框右上角的編輯圖示，就可以輸入想要呈現的文字，下方可調整字體大小、顏色、字型，左半邊的九宮格可調整對話框尖角的位置。全部設定好後，按下「OK」就可以看到效果。

第8步 調整好對話框的位置後，點擊左上角的「<」回到上頁，就可以重覆以上步驟，製作其它的漫畫格內容。

第9步 全部都完成後，就可以點擊「save」，再按下「OK」將漫畫保存到相簿中。