「PhotoManga」照片多格漫畫製作器，讓你玩出更多獨特創意！（iPhone, iPad）
「PhotoManga」是一款可以利用照片製作多格漫畫的編輯工具，一頁中沒有格數的限制，你可以自由的決定想要分割的格數與大小，，
製作方式很簡單，先新增圖框，再選入照片，加上漫畫特效後，再選擇加入對話框，最後調整版面配置，只要重覆上述的動作，就可以逐步的完成整頁的照片漫畫囉！
除了可製作黑白漫畫外，「PhotoManga」也有多種的彩色漫畫濾鏡可以選用，同一頁的漫畫裡也可視情況混搭，讓你的漫畫看起來更加獨特。對話框的部份有黑底、白底、直書、橫書可選擇，外框則有四種不同樣式、多種字體與顏色可使，，能表現出更多不同的語氣與氛圍。
不過在使用時需連網才不會突然閃退，在測試時離線使用製作到一半被閃退真的好心痛，但連網偶爾會有廣告穿插出現就是了，大家自己衡量一下囉！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：PhotoManga
- 軟體語言：日文,英文
- 開發人員：shohei tsushima
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 11.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「PhotoManga」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後會有簡單的操作教學，真的很簡單，大家看看就好。
第2步 正式進入程式後，點擊左下角的「add」新增圖框，可先大約的調整圖框所需要的大小與想要擺放的位置，然後點擊其右上角的編輯圖示。
第3步 這邊又會再看到簡易的教學。
第4步 接著點擊一方的「photo」從相簿中選取要使用的照片後，按下「OK」。
第5步 在下方點入「effect」選擇想要使用的漫畫濾鏡，選擇後都可以在後方即時看到效果。其中左下角上鎖的濾鏡是付費版才可使用哦！
第6步 接著點入「comment」選擇加入對話框，就依照想要表現的情緒、語氣來做選擇吧！
第7步 點擊對話框右上角的編輯圖示，就可以輸入想要呈現的文字，下方可調整字體大小、顏色、字型，左半邊的九宮格可調整對話框尖角的位置。全部設定好後，按下「OK」就可以看到效果。
第8步 調整好對話框的位置後，點擊左上角的「<」回到上頁，就可以重覆以上步驟，製作其它的漫畫格內容。
第9步 全部都完成後，就可以點擊「save」，再按下「OK」將漫畫保存到相簿中。
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