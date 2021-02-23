Power People Platform 可商用的 3D 人物頭像插圖免費下載

你按過了!

Power People Platform 是一個提供人物頭像插圖的網站，與一般常見的人物插圖很不同，它是 3D 立體的設計，，

但又不是完全 360 度的那種立體感，比較近似浮雕那種微立體的視覺效果。

其一共設計了 12 種不同的人物造型，以英文名字來命名，像是 Lilly、Mark、Jane 或是 Simon 等，而且人物的風格設計很有即視感，有興趣的可以與身邊取相同名字的同事、朋友做些對比，或許可以在他們身上找到很相似的氣質唷！

每一個人物都有 3 種不同的膚色、6 種髮色、5 種服裝、23 種衣服顏色以及數不盡的背景顏色，下載 psd 檔就可以在 Photoshop 中自由的搭配。而不擅長使用 Photoshop 的朋友，站長也有提供一些預先搭配好的人物頭像 png 檔可直接下載使用。

所有的人物頭像都可以免費下載，無論是用於商業或個人使用都沒問題，可使用在任何設計項目或是拿來當做社群頭像也可以，有需要的朋友可以參考看看。

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網頁畫面：

開啟網頁後，就可以直接點擊「Get the Library」，連結到站長的 Google 雲端硬碟，將需要的人物 psd 檔下載回來使用。

 

在雲端硬碟中可以看到各個人物角色的示意圖、psd 檔與 3 款的 png 檔。在檔案上點擊滑鼠右鍵，即可選擇「下載」。

 

下載回來的 psd 檔就可以自由的更換不同的衣服、膚色、背景……等。

 

如果想直接下載 png 檔的朋友，可將網頁繼續往下拉，就可以看到每一個角色有 3 種不同的搭配組合。

 

點擊圖檔下方的「PNG」，再點擊右上角的箭頭選擇「Bild downloaden」，就可以在網頁中點擊滑鼠右鍵，選擇「另存圖片」將其下載回來使用。

 

最後更新：02-23, 2021 下午 12:37

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