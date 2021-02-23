「Whitor 白」用留白色塊快速製作方形照片（iPhone, iPad）

雖然現在分享照片到 IG 時，可以選擇保留照片的原比例，不再強制裁切為 1:1 的方形照片，，

不過有時候還是會遇到無法將照片完整呈現的狀況，或是想要將不同比例的照片分享在同一篇時，也會沒辦法讓所有的照片都保留原來的狀態。

這種時候就還是必須將照片利用留白色塊的方式加工為正方形比例之後再上傳，才能達到所想要的效果，這邊就介紹給大家「Whitor 白」一款可以將各種比例的照片快速製作成正方形照片的編輯工具。

只要將照片選入後，就可以選擇想要填補的色塊顏色，雖然沒有調色盤可以讓使用者任意選色，但程式有提供三組不同的配色主題，包含冷色調的「冬雪」、暗色系的「烏鴉」以及溫色調的「熱情」，每個主題都有 8 種顏色可以選用。

在加上色塊後就可以直接保存使用，但如果還想針對照片本身做些調整的話，「Whitor 白」也有提供編輯工具，包含亮度、飽和度、對比度的調整，另外還有幾款濾鏡及漏光特效可以使用，簡簡單單就能讓照片變得更亮眼哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Whitor 白

Whitor 白 軟體語言： 簡體中文,英文,日文

簡體中文,英文,日文 開發人員： 雯曦梁

雯曦梁 官方網站： https://inmadworld.com/whitor

https://inmadworld.com/whitor 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.0 以上

iOS 13.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Whitor 白」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

開啟程式後，從相簿中選取想要編輯的照片後，按下「Next」接著就可以在下方選擇想要加入的色塊。

基本上加入色塊後就可以直接點擊「保存圖片」，但如果你想再針對照片做點什麼的話，可以點開「編輯」就能調整照片的亮度、對比、飽和度，也可以加入濾鏡與漏光效果。

點入下方的「設置」，在「模板設置」下有四個項目可以做調整。「對齊模板」有四個選項，從名稱看不太出來是什麼意思，所以在下方放個四格圖給大家做比較囉！向下滑動可返回上層選單。

程式預設的配色主題是「冬雪」，在「背景設置」中就可以切換其它兩種配色主題。

「邊框設置」可在照片四周加入不同粗度的黑色邊框。

最後一個「輸出設置」，預設為 5000×5000，可在這邊調整為其它不同的輸出尺寸。

實際上使用的效果如下，提供給大家參考。