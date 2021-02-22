Light Alarm 用光亮與鳥叫聲輕輕喚醒你的每一個早晨（iPhone, iPad）

你是否已厭倦每天早上都被鬧鐘驚醒的日子？如果有可以舒舒服服醒來的方法，想不想嘗試看看呢？

「Light Alarm」是一款用光線與鳥叫聲輕輕喚醒你的鬧鐘 App，使用的方式超簡單，，

只需要設定想要起床的時間，接下來程式就會在指定的時間快到時，透過螢幕慢慢的增加光線亮度，讓螢幕的亮度隨時間越來越亮、越來越亮，接著背面的手電筒也會加入增強光線的行列，讓整個環境的亮度越來越高。

到達指定時間時，亮度也會達到極限並加入鳥叫聲，會一直叫到你醒來按掉為止。如果想再賴個床，也可以按下貪睡功能，可再多與舒服的床舖纏綿個 10 分鐘，鬧鐘就會再次響起。

由於「Light Alarm」是一種比較緩和的鬧鐘，如果是會睡得比較深沉的朋友，就不建議使用了。在啟動鬧鐘後，不可關閉程式，必須讓程式持續顯示在螢幕上才可正常運作，不過在啟動後螢幕亮度會自動調到最低以節省電力的消耗，有興趣的朋友可以試試看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Light Alarm

Light Alarm 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Pavel Alexeev

Pavel Alexeev 官方網站： https://00b.in/light_alarm

https://00b.in/light_alarm 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 14.0 以上

iOS 14.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Light Alarm」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 這款鬧鐘無法自動重覆響鈴，每天晚上都必須手動設定。調整到要起床的時間後，下方會顯示多久之後會響鈴。按下「Sleep」，螢幕就會自動變暗了，此時就可以將手機擺放在適當的位置，不可關閉螢幕唷！

第2步 當接近設定的響鈴時間時，螢幕就會開始慢慢變亮。

第3步 達到極緻的亮度時，背面的手電筒也會亮起，並開始響起鳥叫聲。將「Stop」向上滑動即可關閉鬧鐘。點擊下方的「Snooze for 10 mins」則可再貪睡 10 分鐘。

在昏暗的房間使用的話，效果大概會像下圖這樣，如果你的房間本身到早上就會有日光的話，效果就會很有限了。