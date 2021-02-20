跟著做！Fit From Home 在家運動只需 3 分鐘！（iPhone, 網頁版）

你按過了!

隨著現代人的工作越來越忙碌，加上空氣品質的不穩定以及疫情的影響，在家運動已然成為一種趨勢，，

不過在家運動不比到健身房有那麼多種器材可以使用，許多的 App、網站就提供了各種不需輔助設備的運動鍛鍊計劃，讓大家可以參考使用。

「Fit From Home」這個網站就設計了 3 種不同層級的鍛鍊方式，最容易入門的只需花費 3 分鐘的時間，開發者稱它為「short, sweet, sweat」，另外還有 5 分鐘的「Full body burner」全身性的燃脂運動以及難度最高的「Daily intense workout」 8 分鐘運動。

大家可以視自己的體能狀況或可用時間來做選擇，即使在家運動時也要記得穿上運動鞋，才能避免不必要的運動傷害唷！不過「Fit From Home」雖然有提供動作的動畫指引與計時器，但卻少了音效提示，這部份有點可惜，這樣運動時還必須盯著螢幕才行，讓人無法盡情的揮灑汗水啊～提供給大家參考囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Fit From Home
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：NetZero Tech Limited
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援： iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用、必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Fit From Home」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
  • 網頁版：https://fitfromhome.me/

 

網頁畫面：

App 與網站的功能一樣，其實也不需要特別去下載 App 來用，大家可以自行衡量一下。開啟網站後，就可以看到 3 種不同層級的鍛鍊計劃。

 

點入想要的層級後，會有倒數 3 秒的準備時間。

 

接著就會開始進入第一個動作，畫面上會有動作的動畫指引以及倒數計時，3 分鐘的運動每個動作 30 秒，共有 6 個動作，中間沒有休息。

 

一個動作做完就會直接接續下一個。（其實有點措手不及啊！）

 

做完所有的動作就可以看到下圖拿獎盃的畫面囉！

 

若選擇 5 分鐘的鍛鍊計劃，每個動作一樣做 30 秒，中間會休息 5 秒再接下一個動作，共做 8 回合。8 分鐘的鍛鍊計劃則是每個動作中間休息 10 秒，共做 12 組。大家可以依自己的體能狀況來做選擇，另外有些動作做不了也不要勉強哦！

 

最後更新：02-20, 2021 下午 4:03

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