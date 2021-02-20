Stamp Meister 超好用的照片圖章製作工具（iPhone, Android）

「Stamp Meister」是一個可以把任何照片製作成數位橡皮圖章的工具，操作方式相當簡單，而且成品十分擬真，，

可以將它加蓋在照片或是賀卡上，用來當浮水印效果也很不錯唷！

有提供圖章、漫畫與刻蝕三種濾鏡效果，還能再調整線條的粗細、密度、厚薄與亮度，也可以選擇是否要保留背景或是以黑、白背景來取代，這些全都可視照片轉換後的狀況或是自己偏好的感覺來做調整。

調整好圖像的部份後，可再選擇加入邊框，免費版本的邊框選擇性有限，都是比較常見的方形、圓角、圓形樣式，如果想要更花俏一點的，像是花朵、心形、電視機等特殊造型邊框，就需另外付費解鎖，如果沒有特別要求，一般的邊框形狀製作起來就蠻有感覺的囉！

還能在圖章上加入文字，雖然可以自由輸入想要呈現的內容，不過文字的位置就沒辦法隨性擺放，都有其固定顯示的地方，必須與圖像的部份稍做調節，才不會互相干擾哦！

最後設定喜歡的圖章顏色以及是否要使用透明背景等，就能將圖章與相簿中的照片直接做結合，也可以單純將圖章儲存下來，之後需要時即可直接使用，有興趣的朋友可以一起來試試。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Stamp Meister

Stamp Meister 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Sakanapps

Sakanapps 官方網站： https://www.sakanapps.com/

https://www.sakanapps.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上 / Android 6.0 以上版本

iOS 12.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 拍照或是由相簿選擇想要製成圖章的照片，接著選取要使用的範圍，下方有三種擷取比例可選擇。選取好後，按下「下一步」。

第2步 接著可以依想要獲得效果來選擇適合的濾鏡，包含圖章、漫畫與刻蝕，還可設定黑白反轉、調整細節以及是否需要背景。

第3步 若選擇白背或黑背，但背景不乾淨的話不用著急，在「潤飾」的步驟就可以手動去除了。在下方可調整筆色與粗細，開啟「變焦」用兩指斜拉放大後，關閉「變焦」就可以處理細節的部份囉！

第4步 接著可選擇加入邊框，不使用邊框也可以，全看自己想要達到的效果而定。

第5步 文字的部份有上下左右四個固定位置可以擺放，每一個位置可輸入三行文字，可選擇顏色、字體、輪廓樣式等，調整時可在下方預覽效果。

第6步 最後就可以調整想要的圖章顏色、加入背景色或選擇透明背景，還可以加上斑駁的效果。

第7步 完成圖章後，可直接點擊右上角的「保存」將圖章儲存下來，之後可以再重覆使用。也可以點擊左下角的「印章」，「選擇背景圖片」直接將圖章與其它的圖片結合。

第8步 選入圖片後，依需求調整圖章的位置、大小、角度與透明度。完成後，點擊右下的按鈕就可以選擇分享或儲存。

第9步 在首頁的「藝廊」就可以找到曾經製作過的圖章來重覆使用囉！