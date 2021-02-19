Image your text! 文字轉圖片，支援 HTML 語法

在網路上分享文字時都習慣要附圖，尤其是像 Instagram 這類以分享照片為主的社群平台，有時候真的只想用文字來表達時，，

就可以使用像「Image your text!」這類的工具，將文字加上簡單的背景製作成文字圖片，就可以只單純的分享文字囉！

「Image your text!」是一個很簡單的線上工具，可以直接輸入文字，再搭配純色背景，快速製成一張 1:1 的方形文字圖片，網站提供紅、紫、黃、綠、藍五色背景可選用，可直接保存為 PNG 圖檔，輸入繁體中文也沒問題。

如果想要在文字上多點花俏的變化，例如使用不同的文字顏色、加粗、放大或縮小字體……等，可在輸入文字時加入 HTML 語法來做調整，但對於不熟悉語法的朋友來說，就相對不夠人性化了，如果開發者可以加入簡易的編輯器，應該可以讓更多人願意使用吧！

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網站名稱： Image your text!

Image your text! 網站網址：https://image-it.herokuapp.com/

網頁畫面：

開啟網頁後，在左側的「Text」中輸入文字，就可在右側的「Image」看到呈現效果。在下方可選擇其它的背景顏色。

點擊右上角的「↓」就可以將文字圖片保存下來使用。

在輸入文字時，可使用 HTML 語法，讓文字可以有不同的變化。