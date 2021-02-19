Black Highlighter 分享圖片不分享隱私，用黑色螢光筆遮好遮滿！（iPhone, Mac）

在分享圖片時，大家已經習慣要把其中的個人資訊或是大頭照馬賽克一下，避免個資外洩，，

大多會選擇慣用的照片編輯器，使用畫筆工具簡單的塗抹遮蓋，或是利用貼紙來遮擋，如果你很常分享包含個資的圖片，也許可以考慮下載「Black Highlighter」來使用。

「Black Highlighter」是一款專門用來保護個人隱私的黑色螢光筆，只要在圖片上用手指輕輕一劃，就可以快速的遮蓋姓名、Email、地址等資訊，不需要很精準整齊的劃線，程式會自動偵測並以色塊自動完美的覆蓋所劃到的文字範圍。另外如果想幫人像照片馬賽克也是可以的。

除了黑色外，也有提供選色器，可依使用需求選用各種不同的筆色。雖然名稱是螢光筆，但實際上都是使用實心的色塊來遮擋，並不是半透明的，所以不能拿來劃重點哦！

付費版本還有提供更多的功能，包含文件掃描與自動隱藏功能，自動隱藏的部份只需要事先設定好要遮擋的項目，例如姓名、電話、地址等，在匯入圖片到程式時，就會自動辨識並隱藏這些資訊，使用起來更省力！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Black Highlighter

Black Highlighter 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Cocoatype, LLC

Cocoatype, LLC 官方網站： https://blackhighlighter.app/

https://blackhighlighter.app/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.0 以上 / macOS 11.0 以上

iOS 13.0 以上 / macOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Black Highlighter」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

iPhone 操作畫面：

初次使用時，需先點擊「Grant Access」給予相簿的讀取權限，也可以點擊「Select Photo」選擇編輯單張圖片。

匯入照片後，就可以直接在圖片上想要遮蓋的部份劃線，不用很精準沒關係，手指放開後，就會自動完美的覆蓋。

在右下角點入「調色盤」就可以選擇其它的筆色。

點擊左上角的「Done」就可以選擇保存圖片或放棄編輯。點擊右上角的按鈕則可選擇其它的分享方式。