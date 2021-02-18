一起來「Do The Thing Today」花 5 分鐘做那些被一再拖延的事吧！

你按過了!

每個人的生命中一定都有那些明明做起來不怎麼花時間，但卻被一再拖延的事，例如你可能想打電話給一個朋友，但號碼始終就是撥不下去；想要運動很久了，可是時間好像一直擠不出來；想要彈彈好久沒有碰的吉他，也一直被其它的事給取代了……，萬事起頭難，其實只要把頭給洗下去了，後面自然而然的就會把它洗乾淨了（咦）

「Do The Thing Today」就是要來督促大家做做那些已經被你一拖再拖的事，只要花你 5 分鐘的時間，放下手頭上正在做的任何事，然後去做你已經想做很久的那件事吧！

打開網站，把要做的那件事寫下來，然後按下「Give me focus！」，網站就會開始倒數 5 分鐘的時間，這段時間內你不能觸碰滑鼠或鍵盤，否則時間就會暫停倒數，並要求你專注的做那件該做的事。

當然這並沒有什麼強制性，只是一種提醒的作用，而且想想看只花 5 分鐘而已，為什麼不做呢？或許 5 分鐘並沒有辦法把它完成，但至少你已經起了頭，之後要再接續下去，想必也不是什麼困難的事了

現在，就去做那些你已經拖了幾天、幾週、幾個月，甚至是幾年的事吧！完成它，也許會感到自己煥然一新哦！

 

網頁畫面：

開啟網頁，在橫線上寫下那件想做很久但一直都沒有做的事，接著按下「Give me focus！」

 

網頁就會開始倒數 5 分鐘

 

這段時間都不能去觸碰滑鼠或鍵盤，一旦網頁偵測到，時間就會停止倒數並要求你專心再來一次5 分鐘而已，給自己一個完成的機會吧！

 

堅持 5 分鐘後，就可以獲得一個 Codename 機密代號，不過純屬娛樂啦～重點是你完成了一件已經拖很久的事，是不是很有成就感呢？

 

最後更新：02-18, 2021 下午 4:51

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