Block Out 先消除「線」才能消除「方塊」的俄羅斯方塊遊戲（Android）
「Block Out」是一款玩法與俄羅斯方塊類似的遊戲，方塊們一樣都會從上方緩緩落下，但並不是將方塊填滿一排來消除，，
遊戲共有三種難度，在簡單等級中，只會有「紅線」，想辦法將它們連接消除，避免讓方塊疊至頂端，遊戲就能一直玩下去；中級難度則會加入「綠線」，只有把顏色相同的線段連接起來才能消除；最高難度的關卡，除了紅、綠兩種顏色外，又再加入了「藍線」，想要順利消除線段挑戰性就更高了！
消除的線段越多、連擊的次數越多，分數就會越高，雖然畫面不像經典的俄羅斯方塊那麼繽紛，但一樣相當耐玩，喜歡方塊消除類遊戲的朋友，很可以來玩看看哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Block Out – Line and Block Puzzle Game
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Daniel Maksimovich
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.4 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Block Out」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
遊戲畫面：
點擊「START」就可以選擇想要挑戰的難度等級。
開始時，方塊會從上方開始緩緩向下移動，點擊可調整方塊線條的方向，左右滑動可調整位置，向下滑動就可加速移動。在左側可看到接下來會出現的方塊樣式。將線條連接三段以上即可消除。必須將方塊上的線段都消除，方塊本人也才會被清掉。
每回合都有 3 次快速消除的機會，當發現下方的方塊沒辦法消除時，就可以考慮使用它，點擊左側的橘色「▼」它就會穿插在下一個方塊前，對準想要消除的位置，就可以將整列的方塊清除。
當方塊碰到頂端時，遊戲就會結束囉！
中級的話會有兩種顏色的線段，最高難度則有三種，真的超困難的啊！
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