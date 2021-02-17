「Sounds of the Forest」聽聽來自世界各地的森林之聲

你按過了!

由於肺炎疫情的影響，讓世界各國原本一些會定期舉辦的活動都被迫取消，英國的 Timber Festival 森林音樂節也不例外，，

不過他們規劃了一個名為「Sounds of the Forest」線上活動，在世界各地的朋友都可以上傳自己所錄製的森林之聲，讓所有需在家隔離、無法出門、無法出國旅遊的人，也都能透過網路來欣賞這些美麗的音景。

打開「Sounds of the Forest」網站就可以看到一張世界地圖，地圖上會標示出一個個黃色的小圓點，每一個圓點都包含一段當地森林的聲音，不過錄製的時間都不長，只有約一分鐘的長度，但只要戴上耳機、閉上眼睛，就可以短暫感受各種大自然的洗禮。

這些森林之聲都是由每個人自由分享上傳的，如果你願意，只要在森林或任何的綠地之中，拿出手機錄製約一分鐘的環境音，接著拍一張現場的環境照片，上傳至網站，在下回網站更新時，就可以看到你所分享的音檔了。而如果你有喜歡的森林之聲，也可以將它們保存下來，只要標注來源出處就能使用唷！

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網頁畫面：

打開網頁就可以看到世界地圖，每一個黃點都包含一段森林之聲。

 

點擊就可以播放來聽，下方還會寫出它的地點與上傳者的相關資訊。

 

若有聽到喜歡的聲音，就可以點擊右側的「下載」按鈕，將音檔下載回來。

 

目前台灣也有朋友上傳，不過只有兩個地點，一個在台北的象山，一個則是在基隆。經常親近大自然的朋友，也可以考慮錄製一下，上傳到網站上，讓世界各地的人都可以欣賞到台灣的森林之聲。

 

如果想上傳分享的朋友可以開啟這個網頁，這邊就有說明如何錄製與上傳分享。

 

最後更新：02-17, 2021 下午 4:09

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