「Voice Recorder」擬真復古卡式錄音機（iPhone, Android）

你按過了!

現在的年輕人應該都沒聽過或見過什麼是「卡帶」了吧！（掩面泣）「卡帶」就是卡式錄音帶，是早期用來保存聲音的裝置，要播放裡頭的聲音就需要搭配卡式錄音機來使用，，

如果想體驗這種復古的錄音方式，可以下載「Voice Recorder」來感受一下。

「Voice Recorder」在 iOS 與 Android 雙平台都可以下載得到，基本的使用介面差不多，不過保存的格式不同，iOS 只可保存為 M4A，而 Android 則可以選擇儲存為 MP3 或 WAV。

整個程式的介面就是模擬一台卡式錄音機，有提供多種不同的錄音機外觀與卡帶設計，可以選定自己最喜歡的組合，或者也可以設定「隨機」，這樣每回使用時就都可以看到不同的搭配。

除了模擬外觀之外，連操作按鍵時也都有超擬真的音效，感覺就像真的在操作一台卡式錄音機，錄製後的音質很不錯，可完全免費使用，沒有錄製次數或時間的限制，只要手機的空間足夠就能持續的錄製唷！有興趣的朋友，可以下載來試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Voice Recorder & Audio Editor
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：j labs
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

使用方法：

第1步 iOS 與 Android 的介面大同小異，以下以 Android 版本為例。開啟程式預設自動進入錄音模式，點擊卡帶上的標籤位置即可為錄音命名。按下「REC」按鍵就可以開始錄音，在右側可看到目前已錄製的秒數。再次點擊「REC」即可停止錄音。

 

第2步 按下「PLAY」可重播剛剛所錄製的內容，點擊「SAVE」即可保存音檔。儲存後即會轉跳到錄音列表，在這邊會列出所有的錄音檔，可在此重覆播放。

 

第3步 點擊左上角的「齒輪」可進入設定選單，在這邊可以自訂錄音機與卡帶的外觀，Android 版本還可選擇錄音格式。

 

最後更新：02-17, 2021 下午 12:22

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