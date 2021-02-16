Glitch Art Generator 故障藝術隨機背景圖產生器

故障藝術 Glitch Art 在很多地方都可以看到它的影子，是一種帶有缺陷的視覺美感最初這種故障的影像是出現在一些電子產品上，例如電視、電腦，當機器發生問題時，影像會出現跳動、破碎、顏色失真等等的狀況，後來人們將這種特別的視覺效果運用在設計之中，於是所謂的故障藝術就被創造了出來。

「Glitch Art Generator」就是一款以故障藝術為主題所設計的背景圖產生器，可隨機製作出各種獨一無二的多色線條背景圖片，使用者可以自由的決定要使用的顏色數量，挑選喜歡的色系，線條的數量與距離也都能自訂

除了預設的直向線條也可以設置為橫向，或是將頂端的圓角改為方角，可以調整的自由度蠻高的，若不喜歡當前的圖像配置，只要一鍵就能維持設定值再重新產生新的圖像配置，可無限的重生直到找到喜歡的為止

除了可儲存為電腦桌布外，還有提供手機與平板的桌布格式可下載，拿來當做網頁、設計物的背景圖也很不錯，喜歡這種故障藝術的朋友，可以參考看看哦！

網站名稱： Glitch Art Generator

Glitch Art Generator 網站網址：https://glitchart.io/

網頁畫面：

開啟網頁就可以看到多彩的故障藝術背景圖，在右側有許多的調整工具可以使用，在調色盤的部份可自由新增或刪減顏色，點擊色塊就可以開啟選色器，下方的「Sample gradients」是一些漸變配色的範例，點擊可直接套用

在「Amount of glitches」可調整線條的數量

再往下拉可調整「Distance from center」線條頂端與中心的距離，「Driection」線條的方向，與「Corners」頂端的形狀

以上所有的調整都會對背景圖立即產生作用，但如果對目前的圖像配置不太滿意的話，可點擊「GENERATE」重新產生喜歡的話則可以選擇三種不同的尺寸來保存背景圖