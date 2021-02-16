滿足你對吃的慾望！在「Tasty Planet Forever」的世界裡，什麼都能吃！（iPhone, Android）

過了一個吃多、喝多、玩樂多的年節，再來該忌口的、該運動的都要準備開始了，但我們對吃的慾望該怎麼滿足呢？來玩玩「Tasty Planet Forever」吧！裡頭什麼東西都可以吃，只要主角的體型夠大，連桌子、櫃子甚至汽車、房子都能吞下去！

「Tasty Planet Forever」是一款有點獵奇的動作遊戲，一切都從一隻飢腸轆轆的小貓開始，在準備營業的餐廳裡，因為環境太過髒亂，於是主廚找來了這隻奇特的貓咪，並對牠下達了「吃掉一切！」的指令，接著貓咪就展現牠過人的＂食力＂，真的將一切都吃個精光啦～～～

不過限於體型，一開始小貓咪只能吃吃比自己體型小的東西，例如豌豆、小強，當越吃越多、體型越來越大的時候，就開始可以吃下比較大的老鼠、麵包，連不能吃的刀子、酒瓶都可以吃，最後甚至還開始吃起餐廳的員工！（驚）整個就像在演驚悚片啊！

吃越快分數越高，可以獲得的星數也越多，星星的數量關係到後續的獎勵關卡能不能成功解鎖，所以還是不能太悠閒的吃哦！

而除了貓咪所在的巴黎主題外，還有另外 7 個不同的世界主題可以玩，玩家能扮演章魚、老鼠、蜜蜂、鯊魚、企鵝……等不同的角色，吃掉更多不同的東西，整個填滿你對吃的任何慾望唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Tasty Planet Forever

Tasty Planet Forever 軟體語言： 英文,日文……等

英文,日文……等 開發人員： Dingo Games Inc.

Dingo Games Inc. 官方網站： http://www.dingogames.com/

http://www.dingogames.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲走的是美式漫畫的風格，點擊「Play」進入

一開始只能玩貓咪的巴黎世界，其餘的需使用遊戲中膁取的金幣來解鎖。

從第一關開始挑戰，下方的獎勵關卡需使用星數來解鎖

每個關卡的星數都有分數的限制，必須獲得一定分數才能取得星星點擊「Play」準備開始大吃一番吧！

每進入一個新的主題就會有漫畫可以了解劇情，有興趣的可以把它看完，也可以點擊「Skip」跳過

點擊要吃的東西就可以控制貓咪的前進方向，也可以直接在螢幕上滑動拖曳貓咪的位置一開始只可以吃最小的豌豆，慢慢長大後，就可以開始吃小強

再來就可以吃掉老鼠、麵包、刀子、酒瓶、員工……，隨著體型越來越大，畫面也會越拉越遠，讓你更容易可以看到食物的位置

當吃滿左上角指定的公分數後才可以過關，並依得分給予星數以及金幣獎勵

金幣除了可以用來解鎖更多的主題世界外，點入「Power Hats」還可以用來購買不同的帽子，讓貓咪提升更多不同的能力