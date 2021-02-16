「分身相機」免固定相機就能輕鬆拍出分身照！（iPhone, iPad）

在網路上偶爾都可以看到有人分享有趣的分身照片，同一個人在同一張照片裡出現很多次，在不同的位置、擺出不同的姿勢，看起來就像多胞胎一起拍照的效果

以往要拍攝這類型的照片，都必須要固定相機的位置，因為只要跑掉一點角度，照片合成起來就會有不協調的地方，而且還需使用修圖軟體來合成，對一般人來說其實執行上是有些難度的。

但如果你有興趣想拍分身照又怕麻煩，這款「分身相機」絕對會是你的好幫手！

先使用其它的相機 App 將需要的照片拍好後，再利用將「分身相機」來進行合成，拍照的時候不需固定相機位置，只要在相同的背景中拍攝照片即可，最多可合成 5 張照片，也就是可以製作出 5 胞胎的效果！

將需要合成的照片選入後，程式會自動挑選其中一張做為主圖，接著在其它的照片中將人物的部份圈選起來，程式即會在數秒內完成合成不過雖然前面有提到不需要特別固定相機，但在拍照時角度還是不能相差太多，另外背景中也最好避免有明顯的線條，才能讓合成的效果更無破綻哦！有興趣的朋友可以來嘗試看看

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 分身相機

分身相機 軟體語言： 簡體中文,英文

簡體中文,英文 開發人員： Yang Tang

Yang Tang 官方網站： http://www.tortoisemobile.com/

http://www.tortoisemobile.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「分身相機」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

使用方法：

第1步 初次開啟程式會想要連結藍牙，不清楚為什麼，但按下「不允許」即可進入由於程式只負責合成，所以照片要先使用其它的拍照 App 來拍攝哦！之後再點擊「選擇多張照片」來選入要合成的照片

第2步 選擇要合成的照片後，點擊右上角的「Done」，接著按「下一步」

第3步 點擊「開始標記」將每一張照片要合成的人物標記起來，若背景有線條，就需要圈選的精確一些，不然線條可能會斷裂而出現破綻

第4步 在下方可使用「橡皮擦」或是「清除」來調整圈選區將照片都圈選完畢點擊「下一步」程式就會進行合成

第5步 合成完畢可以檢視一下效果好不好，如果有不滿意的地方，可以回到「上一步」調整圈選的範圍，然後再重新合成滿意的話，就可以點擊「保存」將分身照儲存到相簿中

產出的照片會在右下角加上小小的浮水印哦！