早上起床有困難？那你可以試試「Puzzle Alarm Clock」被鬧鐘耽誤的解謎遊戲（Android）

眼看農曆春節來到了尾聲，大部份的上班族明天就要準備開工了吧！連續放了那麼多天，要重新早起上班肯定很痛苦啊～～～如果害怕自己早上起不了床，也許你可以來試試這款「Puzzle Alarm Clock」

它是一款被鬧鐘耽誤的解謎遊戲（咦？），不是啦！是一款必須透過解謎遊戲來關閉鬧鈴的鬧鐘 App，遊戲的部份共有五種，包含數字順序、清除色塊、數字拼圖、加法謎題以及尋找鑰匙，在設定鬧鐘時可指定要使用的遊戲，或者選擇「隨機」這樣每天都可以玩不同的遊戲。

每回遊戲結束時，都會依照所花費的時間、錯誤次數、貪睡次數等來進行評分並給予星等，長時間使用下來除了可看到自己起床所花費的時間有無進步外，還會針對各項遊戲使用雷達圖來分析你的能力值，像是正確率、技能等級等，想要在各項能力都有好的表現，就需越快正確的解決謎題唷！

鬧鐘功能的部份就與一般的鬧鐘差不多，可設置響鈴也可單獨使用震動或兩者兼具，重覆響鈴、貪睡功能與自動靜音這些功能都可以自由設定，要說到缺點的話，大概就是程式介面沒有特別美化，如果對這部份有要求的朋友，可以參考下方的使用截圖自己衡量一下了

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Puzzle Alarm Clock

Puzzle Alarm Clock 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Y.Y.studio

Y.Y.studio 官方網站： https://yystudiostopwatchfull.firebaseapp.com/index.html

https://yystudiostopwatchfull.firebaseapp.com/index.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Puzzle Alarm Clock」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝

使用方法：

第1步 初次使用需先給予必須的權限，點擊「YES」後，在清單中找到「Alarm Clock with Puzzle」，將右側的開關開啟

第2步 正式進入鬧鐘程式後，點擊右下角的「Add」就可以快速設定鬧鐘時間

第3步 點擊鬧鐘前的「齒輪」即可設定要重覆響鈴的天數，再點入「MORE SETTINGS」就可以設定更詳細的項目

第4步 在設定中，可以設定要單純響鈴、震動或兩者都要，還可以設定鬧鈴聲、遊戲類型，最下方可調整貪睡時間與自動靜音的時間

第5步 完成設定後，記得開啟鬧鐘右側的開關當鬧鐘響起時，畫面上就會顯示謎題的玩法說明，可選擇「SNOOZE」貪睡或「確定」直接挑戰

第6步 「數字順序」就是要將數字由小至大點擊清除，完全清除即可關閉鬧鈴聲並看到自己的遊戲表現

（左）「清除色塊」點擊格子可翻轉其上下左右格子的顏色，將所有的格子都變成黑色即可過關（右）「數字拼圖」點擊數字可移至空格處，將數字 1~8 從最左上角的位置開始向右依序排列，排完即可過關

「加法謎題」在下方有兩個數字鎖，必須在上方的遊戲格中連結數字加總等於數字鎖，就可以將鎖打開，將兩個鎖都開啟即可過關

「尋找鑰匙」點擊上方的格子可翻出數字，數字代表與鑰匙的距離格數，成功找到 3 把鑰匙即可過關

第7步 由下方可切換到「History」查看自己每天起床所花費的時間，與遊戲所獲得的分數等級

第8步 「Status」則可查看到每個遊戲的各項能力表現不過這需要累積長時間的使用才可以看得出結果