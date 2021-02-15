The Clocks 簡單實用又好看的時鐘 App，附鬧鐘、世界時鐘、搖搖手電筒功能（iPhone, iPad）

過年家家戶戶除舊佈新，你的 iPhone、iPad 也跟著升級換新了嗎？舊機先別急著收，裝上「The Clocks」這款 App 就能變身家中最時尚又實用的時鐘！

「The Clocks」共有三種不同風格的鐘面設計，，

除了圓形的「」外，還有許多人都愛的「」以及「」可選擇，每一款鐘面都還可以依喜好做一點點外觀的改變，例如指針時鐘可以加上外框、時間刻度，翻頁時鐘可在時與分之間加上「：」，數字鐘則有七種色彩可選擇。

在需要的時候可切換顯示「世界時鐘」，能同時顯示六個不同城巿的時間，支援超過 500 個國家城巿，還有最多可設置五組的「鬧鐘」，除有內建三種經典款鈴聲外，也可以使用喜歡的音樂來做為鬧鈴聲。在停電的時候拿起來搖一搖還可以立即變身「手電筒」哦！

程式還有提供多種手勢，輕鬆點擊、滑動即可在各功能之間快速切換，上下滑動就能調整螢幕的亮度，使用上相當便利，手邊如果有閒置的舊機不妨來試試唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： The Clocks: Alarm, World Clock

The Clocks: Alarm, World Clock 軟體語言： 英文,韓文

英文,韓文 開發人員： Meanterm Inc.

Meanterm Inc. 官方網站： https://www.meanterm.com/

https://www.meanterm.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「The Clocks」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次開啟程式會有像左圖的簡單功能說明，點擊畫面任一處即可關閉說明。

單擊可喚出功能按鈕，在下方就可以點擊切換秒針模式、鐘面顏色以及外框樣式。

左右滑動可以切換不同的鐘面設計。翻頁時鐘可以變換的外觀設計只有可以加上「：」的部份；數字鐘則可以設定「：」是否要隨秒閃動以及數字的顏色。

在左上角可切換顯示「世界時鐘」，點擊城巿名稱可修改為其它的國家城巿。

點擊左下角可進入「鬧鐘設定」，共有五組可設定，使用時記得將狀態設定為「ON」，點擊數字就可以調整需要的鬧鐘時間，上方有三個經典款的鈴聲可選用，點入「MUSIC」則可選用自己喜歡的音樂做為鬧鈴。當鬧鐘響起時，有貪睡模式可選用。

點入右上角的「Settings」，再點入「Alarm Options」就可以調整鬧鐘的相關設定，包含是否要顯示在時鐘畫面、貪睡時間、鈴聲是否需淡入以及調整鬧鐘的鈴聲音量。

點入右下角的「？」可查看一些使用小技巧，「Gestures」裡則可以查到一些手勢的使用說明，可以讓時鐘使用起來更便利哦！

翻頁時鐘與數字鐘更適合切換成橫向顯示，大家可以試試看。