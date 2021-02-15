The Clocks 簡單實用又好看的時鐘 App，附鬧鐘、世界時鐘、搖搖手電筒功能（iPhone, iPad）
過年家家戶戶除舊佈新，你的 iPhone、iPad 也跟著升級換新了嗎？舊機先別急著收，裝上「The Clocks」這款 App 就能變身家中最時尚又實用的時鐘！
「The Clocks」共有三種不同風格的鐘面設計，，
在需要的時候可切換顯示「世界時鐘」，能同時顯示六個不同城巿的時間，支援超過 500 個國家城巿，還有最多可設置五組的「鬧鐘」，除有內建三種經典款鈴聲外，也可以使用喜歡的音樂來做為鬧鈴聲。在停電的時候拿起來搖一搖還可以立即變身「手電筒」哦！
程式還有提供多種手勢，輕鬆點擊、滑動即可在各功能之間快速切換，上下滑動就能調整螢幕的亮度，使用上相當便利，手邊如果有閒置的舊機不妨來試試唷！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：The Clocks: Alarm, World Clock
- 軟體語言：英文,韓文
- 開發人員：Meanterm Inc.
- 官方網站：https://www.meanterm.com/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 8.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「The Clocks」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
初次開啟程式會有像左圖的簡單功能說明，點擊畫面任一處即可關閉說明。
單擊可喚出功能按鈕，在下方就可以點擊切換秒針模式、鐘面顏色以及外框樣式。
左右滑動可以切換不同的鐘面設計。翻頁時鐘可以變換的外觀設計只有可以加上「：」的部份；數字鐘則可以設定「：」是否要隨秒閃動以及數字的顏色。
在左上角可切換顯示「世界時鐘」，點擊城巿名稱可修改為其它的國家城巿。
點擊左下角可進入「鬧鐘設定」，共有五組可設定，使用時記得將狀態設定為「ON」，點擊數字就可以調整需要的鬧鐘時間，上方有三個經典款的鈴聲可選用，點入「MUSIC」則可選用自己喜歡的音樂做為鬧鈴。當鬧鐘響起時，有貪睡模式可選用。
點入右上角的「Settings」，再點入「Alarm Options」就可以調整鬧鐘的相關設定，包含是否要顯示在時鐘畫面、貪睡時間、鈴聲是否需淡入以及調整鬧鐘的鈴聲音量。
點入右下角的「？」可查看一些使用小技巧，「Gestures」裡則可以查到一些手勢的使用說明，可以讓時鐘使用起來更便利哦！
翻頁時鐘與數字鐘更適合切換成橫向顯示，大家可以試試看。
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